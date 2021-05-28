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Окупанти обстрілювали з гранатометів та мінометів: у ЗСУ один поранений

П'ятниця, 28 травня 2021, 18:32

28 травня було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, одного українського військового поранили.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля Водяного – ще й з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У районі населеного пункту Гранітне ворог використав великокаліберні кулемети. У цьому ж напрямку по наших позиціях з БПЛА було скинуто два постріли ВОГ-17.

Неподалік Причепилівки російські найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів, а біля Павлополя – ще й з протитанкових ракетних комплексів.

Поблизу Мар’їнки ворог використав станкові протитанкові гранатомети. У напрямку Пісків противник застосував стрілецьку зброю".

Деталі: Зазначається, що внаслідок вогню один військовий отримав кульове поранення, він у лікарні, стан задовільний.

Нагадаємо: За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони, окупанти активізували підготовку мінометних розрахунків до ймовірного вогневого ураження передових позицій підрозділів Об’єднаних сил.

Теми: ДонбасООСвійна


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