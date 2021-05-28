Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты обстреливали из гранатометов и минометов: в ВСУ один раненый

Пятница, 28 мая 2021, 18:32
Оккупанты обстреливали из гранатометов и минометов: в ВСУ один раненый

28 мая были зафиксированы 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, одного украинского военного ранили.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Вблизи Авдеевки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра, а у ВОДЯНОГО - еще и из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе населенного пункта Гранитное враг использовал крупнокалиберные пулеметы. В этом же направлении по нашим позициям с БПЛА было сброшено два выстрела ВОГ-17.

Неподалеку Причепиловки российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а у Павлополя - еще и из противотанковых ракетных комплексов.

Вблизи Марьинки враг использовал станковые противотанковые гранатометы. В направлении Песков противник применил стрелковое оружие".

Детали: Отмечается, что в результате огня один военный получил пулевое ранение, он в больнице, состояние удовлетворительное.

Напомним: По информации Главного управления разведки Министерства обороны, оккупанты активизировали подготовку минометных расчетов к возможному огневому поражению передовых позиций подразделений Объединенных сил.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассООСвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
Все новости...
Реклама: