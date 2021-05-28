Оккупанты обстреливали из гранатометов и минометов: в ВСУ один раненый

28 мая были зафиксированы 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, одного украинского военного ранили.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Вблизи Авдеевки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра, а у ВОДЯНОГО - еще и из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе населенного пункта Гранитное враг использовал крупнокалиберные пулеметы. В этом же направлении по нашим позициям с БПЛА было сброшено два выстрела ВОГ-17.

Неподалеку Причепиловки российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а у Павлополя - еще и из противотанковых ракетных комплексов.

Вблизи Марьинки враг использовал станковые противотанковые гранатометы. В направлении Песков противник применил стрелковое оружие".

Детали: Отмечается, что в результате огня один военный получил пулевое ранение, он в больнице, состояние удовлетворительное.

Напомним: По информации Главного управления разведки Министерства обороны, оккупанты активизировали подготовку минометных расчетов к возможному огневому поражению передовых позиций подразделений Объединенных сил.