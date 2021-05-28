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Дібрались до мультиків: у РФ винесли попередження Disney

П'ятниця, 28 травня 2021, 20:15

Роскомнадзор надіслав телеканалу Disney лист із поясненням, що в Росії заборонена "пропаганда нетрадиційної сексуальної орієнтації" після випуску мультфільму "Out".

Джерело: росЗМІ "РБК"

Деталі: У відомстві кажуть, що головний герой анімаційного фільму має нетрадиційну орієнтацію. 

Лист, який надіслали телеканалу, назвали "профілактичним". У ньому Роскомнадзор нагадав, що в Росії заборонена інформація, яка "пропагує нетрадиційну сексуальні стосунки серед дітей та є адміністративним правопорушенням".

Що передувало: Роскомнадзор вирішив сповільнити швидкість роботи Twitter на території Росії з 10 березня через те, що соцмережа не видаляє протиправний контент.

У березні Роскомнадзор заявив, що через місяць заблокує на території Росії соціальну мережу Twitter, якщо сервіс не видалить заборонену інформацію.

Теми: Росіямедіацензурасвобода слова


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