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Добрались до мультиков: в РФ вынесли предупреждение Disney

Пятница, 28 мая 2021, 20:15

Роскомнадзор направил телеканалу Disney письмо с объяснением, что в России запрещена "пропаганда нетрадиционной сексуальной ориентации" после выпуска мультфильма "Out".

Источник: росЗМИ "РБК"

Детали: В ведомстве говорят, что главный герой анимационного фильма имеет нетрадиционную ориентацию.

Письмо, которое прислали телеканалу назвали "профилактическим". В нем Роскомнадзор напомнил, что в России запрещена информация, которая "пропагандирует нетрадиционную сексуальные отношения среди детей и является административным правонарушением".

Что предшествовало: Роскомнадзор решил замедлить скорость работы Twitter на территории России с 10 марта из-за того, что соцсеть не удаляет противоправный контент.

В марте Роскомнадзор заявил, что через месяц заблокирует на территории России социальную сеть Twitter, если сервис не удалит запрещенную информацию.

Темы: Росcиямедиацензурасвобода слова


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