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Лідер військового перевороту зайняв пост тимчасового президента Малі

Субота, 29 травня 2021, 01:50

Лідер військового перевороту Малі Ассімі Гойта зайняв пост президента на час перехідного періоду.

Джерело: Bloomberg із посиланням на заяву конституційного суду Малі

Деталі: Гойта оголосив себе президентом після відставки тимчасових президента і прем'єр-міністра Ба Ндау та Моктар Уан.

Згідно із опублікованою заявою Гойта виконуватиме функції президента під час перехідного періоду.

Передісторія:

  • 25 травня військові арештували тимчасових президента Ба Ндау і прем'єр-міністра Моктара Уане, які згодом подали у відставку.
  • Після відставки уряду Малі тимчасовий президент сформував новий. До нового уряду не включили міністра внутрішніх справ Модібо Коне і міністра оборони Садіо Камара, які є прихильниками так званої хунти, і це, імовірно, викликало нову хвилю обурення в країні. На вулицях столиці Малі Бамако почалися масові заворушення.
  • Гойта заявив, що президент і прем'єр-міністр порушили перехідну хартію, не порадившись з ним з приводу нового уряду. Він також звинуватив уряд в неправильному вирішенні соціальної напруженості в Малі.
  • Рада Безпеки ООН закликала до безпечного, негайного і беззастережного звільнення всіх затриманих посадовців. Франція, ЄС і США пригрозили запровадити санкції щодо того, що президент Франції Еммануель Макрон назвав "переворотом в рамках державного перевороту".

Теми: Малі


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