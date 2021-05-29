Лідер військового перевороту зайняв пост тимчасового президента Малі

Лідер військового перевороту Малі Ассімі Гойта зайняв пост президента на час перехідного періоду.

Джерело: Bloomberg із посиланням на заяву конституційного суду Малі

Деталі: Гойта оголосив себе президентом після відставки тимчасових президента і прем'єр-міністра Ба Ндау та Моктар Уан.

Згідно із опублікованою заявою Гойта виконуватиме функції президента під час перехідного періоду.

Передісторія: