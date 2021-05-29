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Лидер военного переворота занял пост временного президента Мали

Суббота, 29 мая 2021, 01:50

Лидер военного переворота Мали Ассими Гойта занял пост президента на время переходного периода.

Источник: Bloomberg со ссылкой на заявление Конституционного суда Мали

Детали: Гойта объявил себя президентом после отставки временных президента и премьер-министра Ба Ндау та Моктар Уан.

Согласно опубликованной заявлением Гойта будет выполнять функции президента во время переходного периода.

Предыстория:

  • 25 мая военные арестовали временных президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уане, которые впоследствии подали в отставку.
  • После отставки правительства Мали временный президент сформировал новое. В новое правительство не включили министра внутренних дел Модибо Коне и министра обороны Садио Камара, которые являются сторонниками так называемой хунты, и это, вероятно, вызвало новую волну возмущения в стране. На улицах столицы Мали Бамако начались массовые беспорядки.
  • Гойта заявил, что президент и премьер-министр нарушили переходную хартию, не посоветовавшись с ним по поводу нового правительства. Он также обвинил правительство в неправильном разрешении социальной напряженности в Мали.
  • Совет Безопасности ООН призвал к безопасному, немедленному и безоговорочному освобождению всех задержанных чиновников. Франция, ЕС и США пригрозили ввести санкции в отношении того, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал "переворотом в рамках государственного переворота".

Темы: Мали


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