Лидер военного переворота занял пост временного президента Мали
Суббота, 29 мая 2021, 01:50
Лидер военного переворота Мали Ассими Гойта занял пост президента на время переходного периода.
Источник: Bloomberg со ссылкой на заявление Конституционного суда Мали
Детали: Гойта объявил себя президентом после отставки временных президента и премьер-министра Ба Ндау та Моктар Уан.
Согласно опубликованной заявлением Гойта будет выполнять функции президента во время переходного периода.
Предыстория:
- 25 мая военные арестовали временных президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уане, которые впоследствии подали в отставку.
- После отставки правительства Мали временный президент сформировал новое. В новое правительство не включили министра внутренних дел Модибо Коне и министра обороны Садио Камара, которые являются сторонниками так называемой хунты, и это, вероятно, вызвало новую волну возмущения в стране. На улицах столицы Мали Бамако начались массовые беспорядки.
- Гойта заявил, что президент и премьер-министр нарушили переходную хартию, не посоветовавшись с ним по поводу нового правительства. Он также обвинил правительство в неправильном разрешении социальной напряженности в Мали.
- Совет Безопасности ООН призвал к безопасному, немедленному и безоговорочному освобождению всех задержанных чиновников. Франция, ЕС и США пригрозили ввести санкции в отношении того, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал "переворотом в рамках государственного переворота".