Лидер военного переворота занял пост временного президента Мали

Лидер военного переворота Мали Ассими Гойта занял пост президента на время переходного периода.

Источник: Bloomberg со ссылкой на заявление Конституционного суда Мали

Детали: Гойта объявил себя президентом после отставки временных президента и премьер-министра Ба Ндау та Моктар Уан.

Согласно опубликованной заявлением Гойта будет выполнять функции президента во время переходного периода.

Предыстория: