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Україна частково вакцинувала від коронавірусу перший мільйон людей

Субота, 29 травня 2021, 08:48

За добу 28 травня проти COVID-19 в Україні щеплено 16 815 осіб, загальна кількість щеплених першою дозою вакцини збільшилася до 1 008 857.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: За 28 травня було зроблено на 522 щеплення більше, ніж за попередню добу. 

9785 людей було вакциновано першою дозою, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 7030 осіб.

Вакцинацію здійснювали силами 273 мобільних бригад з імунізації та 354 пунктів щеплень.

Найбільшу кількість щеплень за добу було проведено у Дніпропетровській області – 3148 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – у м. Києві – 117 899 щеплень.

Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 1 132 821 щеплення. Вакциновано 1 008 859 осіб, з них отримали першу дозу – 1 008 857 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 123 964 особи (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

Передісторія:

  • У МОЗ запланували вакцинувати до кінця року до 70% дорослих громадян і зробити 47 мільйонів уколів, новий міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко обіцяв за літо вакцинувати проти коронавірусу 5 мільйонів українців.
  • Вакцинація в Україні розпочалась 24 лютого.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус


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