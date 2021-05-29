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Украина частично вакцинировала от коронавируса первый миллион человек

Суббота, 29 мая 2021, 08:48
Украина частично вакцинировала от коронавируса первый миллион человек

За сутки 28 мая против COVID-19 в Украине привито 16 815 человек, общее количество привитых первой дозой вакцины увеличилось до 1 008 857.

Источник: данные Минздрава

Детали: За 28 мая было сделано на 522 прививки больше, чем за предыдущие сутки.

9785 человек вакцинировано первой дозой, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 7 030 человек.

Вакцинацию проводили силами 273 мобильных бригад по иммунизации и 354 прививочных пунктов.

Наибольшее количество прививок за сутки было проведено в Днепропетровской области – 3 148 прививок, а за весь период прививочной кампании – в г. Киеве – 117 899 прививок.

Всего с начала кампании по вакцинации проведена 1 132 821 прививка. Вакцинировано 1 008 859 человек, из них получили первую дозу – 1 008 857 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 123 964 человека (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).

Предыстория:

  • Минздрав запланировал вакцинировать до конца года до 70% взрослых граждан и сделать 47 миллионов уколов, новый министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал за лето вакцинировать против коронавируса 5 миллионов украинцев.
  • Вакцинация в Украине началась 24 февраля.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус
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