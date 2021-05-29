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Ляшко говорит, что вакцинировать 5 млн украинцев за лето – это не популизм

Суббота, 29 мая 2021, 16:34
Ляшко говорит, что вакцинировать 5 млн украинцев за лето – это не популизм

Новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко убежден, что его цель вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето является реалистичной.

Источник: Ляшко на встрече с журналистами

Прямая речь: "Когда я ставил эту цель, я ее не просто взял как популистскую. Были определенные графики поставки вакцин, которые озвучивал экс-министр здравоохранения. Я знаю возможности системы, поскольку был ответственным за организацию процесса вакцинации. После вступления в должность министра здравоохранения я увидел некоторые вещи, к которым раньше не имел доступа, но не сказал, что меняю свою цель.

Поэтому если мы говорим о цели, значит, будет такая возможность".

Детали: Чтобы полностью вакцинировать 5 млн граждан в течение лета, Украине нужны 10 млн доз вакцин, но пока до конца июня в стране будет только 3,7 миллиона доз.

Напомним: В июне в Украину прибудет несколько сотен тысяч вакцины Pfizer, закупленной за госсредства, и 700 тысяч доз AstraZeneca от механизма COVAX.

Ольга Кириленко, УП
Темы: вакцинацияУкраинаЛяшко ВикторМинздрав
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