Ляшко говорит, что вакцинировать 5 млн украинцев за лето – это не популизм

Новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко убежден, что его цель вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето является реалистичной.

Источник: Ляшко на встрече с журналистами

Прямая речь: "Когда я ставил эту цель, я ее не просто взял как популистскую. Были определенные графики поставки вакцин, которые озвучивал экс-министр здравоохранения. Я знаю возможности системы, поскольку был ответственным за организацию процесса вакцинации. После вступления в должность министра здравоохранения я увидел некоторые вещи, к которым раньше не имел доступа, но не сказал, что меняю свою цель.

Поэтому если мы говорим о цели, значит, будет такая возможность".

Детали: Чтобы полностью вакцинировать 5 млн граждан в течение лета, Украине нужны 10 млн доз вакцин, но пока до конца июня в стране будет только 3,7 миллиона доз.

Напомним: В июне в Украину прибудет несколько сотен тысяч вакцины Pfizer, закупленной за госсредства, и 700 тысяч доз AstraZeneca от механизма COVAX.