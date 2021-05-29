Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гібридні війська РФ на Донбасі здійснили 4 обстріли

Субота, 29 травня 2021, 18:54

В районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби 29 травня зафіксували 4 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: У штабі розповіли, що неподалік Новозванівки противник застосував міномети 120-го калібру та протитанкові ракетні комплекси.

Поблизу селища Майорськ ворог відкривав вогонь із протитанкових ракетних комплексів. А неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із станкових протитанкових гранатометів.

Окрім цього, противник обстріляв цивільну інфраструктуру населеного пункту Шуми з протитанкового ракетного комплексу, постраждалих в наслідок цього обстрілу немає.

Дослівно: "Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ".

Нагадаємо: 28 травня поблизу населеного пункту Північне ворог вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів по цивільній інфраструктурі мирних мешканців.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаООСОРДЛОРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
війна
За минулу добу відбулося 36 бойових зіткнень з ворогом – зведення
Україна досягла тактичних успіхів у районі Бахмута – ISW
У Сирії провели спільну з РФ операцію, щоб взяти під контроль місцевих вагнерівців – ЗМІ
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: