Гібридні війська РФ на Донбасі здійснили 4 обстріли

В районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби 29 травня зафіксували 4 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: У штабі розповіли, що неподалік Новозванівки противник застосував міномети 120-го калібру та протитанкові ракетні комплекси.

Поблизу селища Майорськ ворог відкривав вогонь із протитанкових ракетних комплексів. А неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із станкових протитанкових гранатометів.

Окрім цього, противник обстріляв цивільну інфраструктуру населеного пункту Шуми з протитанкового ракетного комплексу, постраждалих в наслідок цього обстрілу немає.

Дослівно: "Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ".

Нагадаємо: 28 травня поблизу населеного пункту Північне ворог вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів по цивільній інфраструктурі мирних мешканців.