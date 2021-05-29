Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Гібридні війська РФ на Донбасі здійснили 4 обстріли

Субота, 29 травня 2021, 18:54

В районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби 29 травня зафіксували 4 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: У штабі розповіли, що неподалік Новозванівки противник застосував міномети 120-го калібру та протитанкові ракетні комплекси.

Поблизу селища Майорськ ворог відкривав вогонь із протитанкових ракетних комплексів. А неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із станкових протитанкових гранатометів.

Окрім цього, противник обстріляв цивільну інфраструктуру населеного пункту Шуми з протитанкового ракетного комплексу, постраждалих в наслідок цього обстрілу немає.

Дослівно: "Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ".

Нагадаємо: 28 травня поблизу населеного пункту Північне ворог вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів по цивільній інфраструктурі мирних мешканців.

Українська правда
Теми: війнаООСОРДЛОРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Стало відомо, чому у Києві цими вихідними проти Covid вакцинують усіх охочих

відеоЛукашенко на переговори з Путіним привіз свого сина

У США випробування з протиракетної оборони закінчилися невдачею

Зустріч Лукашенка з Путіним: Білорусь отримає пів мільярда доларів від РФ

Американські військові під час навчань помилково "захопили" майстерню у Болгарії

Ляшко анонсував зміни індикаторів "зелених" зон, каже – це допоможе їздити в ЄС

Усі новини...
війна
Окупанти на Донбасі відкрили вогонь по цивільній інфраструктурі
Окупанти обстрілювали з гранатометів та мінометів: у ЗСУ один поранений
У Німеччині судять 84-річного чоловіка, який ховав вдома нацистську зброю і танк
Останні новини
23:57
Зінченко з "Манчестер Сіті" програв фінал Ліги Чемпіонів
23:41
Очільник "Белавіа" назвав заборони на польоти "фашистським збоченням"
22:58
Вибори до Держдуми РФ: виборчих дільниць в ОРДЛО не буде
22:37
фотоНа стадіоні Арена Львів запрацював пункт масової вакцинації проти Covid
22:03
Стало відомо, чому у Києві цими вихідними проти Covid вакцинують усіх охочих
21:34
відеоЛукашенко на переговори з Путіним привіз свого сина
21:06
Іспанія відкриває свої порти для круїзних лайнерів
20:51
У США випробування з протиракетної оборони закінчилися невдачею
20:13
Зустріч Лукашенка з Путіним: Білорусь отримає пів мільярда доларів від РФ
19:36
Скасування авіасполучення з Білоруссю: у аеропорту "Київ" сподіваються на компенсації
Усі новини...