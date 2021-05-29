Гибридные войска РФ на Донбассе совершили 4 обстрела

В районе проведения операции Объединенных сил от начала суток 29 мая зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: В штабе рассказали, что неподалеку Новозвановки противник применил минометы 120-го калибра и противотанковые ракетные комплексы.

Вблизи поселка Майорск враг открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов. А недалеко от населенного пункта Новгородское российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме этого, противник обстрелял гражданскую инфраструктуру населенного пункта Шумы из противотанкового ракетного комплекса, пострадавших в результате этого обстрела нет.

Дословно: "Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ".

Напомним: 28 мая вблизи населенного пункта Северное оккупанты вели огонь из противотанковых ракетных комплексов по гражданской инфраструктуре мирных жителей.