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Окупанти на Донбасі відкрили вогонь по цивільній інфраструктурі

Субота, 29 травня 2021, 07:49

За добу 28 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню, одного українського військового поранили.

Джерело: Ранкове зведення штабу ООС

Деталі: Поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля Водяного – з гранатометів різних систем.

У районі населеного пункту Гранітне ворог використав великокаліберні кулемети. У цьому ж напрямку по позиціях ЗСУ з БПЛА було скинуто два постріли ВОГ-17.

Неподалік Причепилівки російські найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів, а біля Павлополя – ще й з протитанкових ракетних комплексів.

Поблизу Мар’їнки, Широкине і Новомихайлівки окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.

У напрямку населених пунктів Новотошківське та Піски противник застосував стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення.

Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

Поблизу населеного пункту Північне ворог вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів по цивільній інфраструктурі мирних мешканців.

Станом на 7 годину ранку 29 травня обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо: За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони, окупанти активізували підготовку мінометних розрахунків до ймовірного вогневого ураження передових позицій підрозділів Об’єднаних сил.

Українська правда
Теми: ДонбасОб'єднані сили на ДонбасіООСвійна


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