Киргизстан та Таджикистан домовилися демаркувати кордон

Киргизстан та Таджикистан підписали протокол про демаркацію державного кордону.

Джерело: уряд Киргизстану, BBC

Деталі: Зазначається, що в Баткенській області відбулося засідання урядових делегацій Киргизстану і Таджикистану з делімітації та демаркації киргизько-таджицького кордону. Вони домовилися про "активізацію подальшого опису проходження проєктної лінії киргизько-таджицького державного кордону на ділянках державного кордону, що залишилися".

За підсумками засідання підписали спільний протокол.

BBC пише, що Таджикистан і Киргизстан розділяють понад 900 км держкордону, близько половини якого не демаркували.

Лінія кордону умовна і часто проходить по дорозі або уздовж населених пунктів. Найчастіше неможливо визначити, де пролягає межа між державами, через це у місцевих жителів виникають проблеми через доступ до води, пасовищ і доріг. Цього разу конфлікт виник через водозабір в в Баткенському районі Киргизстану, яким користуються як киргизи, так і таджики. У Таджикистані вважають, що киргизька влада нечесно розподіляє воду.

Спірні території становлять приблизно 30% від кордону двох країн і є найбільш напруженими його ділянками.

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