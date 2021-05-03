Киргизстан та Таджикистан домовилися демаркувати кордон
Киргизстан та Таджикистан підписали протокол про демаркацію державного кордону.
Джерело: уряд Киргизстану, BBC
Деталі: Зазначається, що в Баткенській області відбулося засідання урядових делегацій Киргизстану і Таджикистану з делімітації та демаркації киргизько-таджицького кордону. Вони домовилися про "активізацію подальшого опису проходження проєктної лінії киргизько-таджицького державного кордону на ділянках державного кордону, що залишилися".
За підсумками засідання підписали спільний протокол.
BBC пише, що Таджикистан і Киргизстан розділяють понад 900 км держкордону, близько половини якого не демаркували.
Лінія кордону умовна і часто проходить по дорозі або уздовж населених пунктів. Найчастіше неможливо визначити, де пролягає межа між державами, через це у місцевих жителів виникають проблеми через доступ до води, пасовищ і доріг. Цього разу конфлікт виник через водозабір в в Баткенському районі Киргизстану, яким користуються як киргизи, так і таджики. У Таджикистані вважають, що киргизька влада нечесно розподіляє воду.
Спірні території становлять приблизно 30% від кордону двох країн і є найбільш напруженими його ділянками.
Передісторія:
- 29 квітня Киргизстан повідомив про обстріл постів киргизьких прикордонників з боку таджицьких військових, у відповідь захопили таджицьку заставу.
- Обидві сторони звинуватили одна одну в ескалації напруженості.
- 30 квітня Таджикистан і Киргизстан домовилися про припинення конфлікту, відведення військ та створення робочої групи для переговорів.
- Станом на 2 травня під час збройного конфлікту на кордоні Киргизстану і Таджикистану загинули 34 людини, ще 173 – постраждали.