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Число пострадавших в конфликте на кыргызско-таджикской границе достигло 173

Воскресенье, 2 мая 2021, 04:29

Во время вооруженного конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана погибли 34 человека.

Источник: "Интерфакс-Украина", Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики

Детали: Кроме того, пострадали 173 человека. Из них 31 человек - военные, 1 медик, 131 гражданский. Данные по 10 пострадавших уточняются.

1-2 мая в Кыргызстане объявлены днями национального траура.

Предыстория:

  • 29 апреля Кыргызстан сообщил об обстреле постов киргизских пограничников со стороны таджикских военных, в ответ захватили таджикскую заставу.
  • Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.
  • 30 апреля Таджикистан и Кыргызстан договорились о прекращении конфликта, отводе войск и создании рабочей группы для переговоров.

Темы: Кыргызстан


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