Число пострадавших в конфликте на кыргызско-таджикской границе достигло 173
Воскресенье, 2 мая 2021, 04:29
Во время вооруженного конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана погибли 34 человека.
Источник: "Интерфакс-Украина", Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики
Детали: Кроме того, пострадали 173 человека. Из них 31 человек - военные, 1 медик, 131 гражданский. Данные по 10 пострадавших уточняются.
1-2 мая в Кыргызстане объявлены днями национального траура.
Предыстория:
- 29 апреля Кыргызстан сообщил об обстреле постов киргизских пограничников со стороны таджикских военных, в ответ захватили таджикскую заставу.
- Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.
- 30 апреля Таджикистан и Кыргызстан договорились о прекращении конфликта, отводе войск и создании рабочей группы для переговоров.