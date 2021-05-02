Число пострадавших в конфликте на кыргызско-таджикской границе достигло 173

Во время вооруженного конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана погибли 34 человека.

Источник: "Интерфакс-Украина", Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики

Детали: Кроме того, пострадали 173 человека. Из них 31 человек - военные, 1 медик, 131 гражданский. Данные по 10 пострадавших уточняются.

1-2 мая в Кыргызстане объявлены днями национального траура.

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