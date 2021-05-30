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На Шрі-Ланці кажуть про найсильніше забруднення пляжів — через пластик з палаючого судна

Неділя, 30 травня 2021, 03:57
На Шрі-Ланці кажуть про найсильніше забруднення пляжів — через пластик з палаючого судна

Внаслідок забруднення пластиком з палаючого контейнеровоза MV X-Press Pearl Шрі-Ланка зіштовхується з "найсильнішим забрудненням пляжів в історії країни".

Джерело: Deutsche Welle та AFP з посиланням на очільницю Управління морського середовища і захисту (MEPA) країни Дхаршані Лахандапура

Деталі: Лахандапура сказала, що "це, ймовірно, найсильніше забруднення пляжів в нашій історії".

Як повідомляється, владу турбують мільйони поліетиленових гранул, які вимиває на пляжах і які загрожують мілководдю, де розводять риб. Набережна, яка постраждала від забруднення, відома крабами і гігантськими креветками, а також туристичними пляжами. Оцінюється вплив на мангрові зарості, лагуни і морську дику природу в регіоні.

Передісторія:

  • Зареєстрований  в Сінгапурі MV X-Press Pearl прямував з індійського порту Хазір в Сінгапур з 1 486 контейнерами, більшість з яких містили хімікати. Він загорівся 20 травня, очікуючи входу в гавань столиці Коломбо. Імовірно, пожежа була викликана витоком азотної кислоти.
  • Велика частка вантажу корабля, в тому числі 25 тонн азотної кислоти, гідроксиду натрію, мастильних матеріалів та інших хімікатів, схоже, була знищена в результаті пожежі. Останні 30 контейнерів впали за борт в море, а їхній вміст вимило на берег на відстань більше 37 кілометрів.
  • MV X-Press Pearl залишається на якорі недалеко від порту.
  • Тисячі військово-морських сил за допомогою механічних екскаваторів вже зібрали з пляжів тонни пластикових відходів.

"Українська правда" у Threads

Теми: екологіяШрі-Ланка
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