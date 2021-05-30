На Шрі-Ланці кажуть про найсильніше забруднення пляжів — через пластик з палаючого судна

Внаслідок забруднення пластиком з палаючого контейнеровоза MV X-Press Pearl Шрі-Ланка зіштовхується з "найсильнішим забрудненням пляжів в історії країни".

Джерело: Deutsche Welle та AFP з посиланням на очільницю Управління морського середовища і захисту (MEPA) країни Дхаршані Лахандапура

Деталі: Лахандапура сказала, що "це, ймовірно, найсильніше забруднення пляжів в нашій історії".

Як повідомляється, владу турбують мільйони поліетиленових гранул, які вимиває на пляжах і які загрожують мілководдю, де розводять риб. Набережна, яка постраждала від забруднення, відома крабами і гігантськими креветками, а також туристичними пляжами. Оцінюється вплив на мангрові зарості, лагуни і морську дику природу в регіоні.

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