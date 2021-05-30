На Шри-Ланке говорят о самом сильном загрязнении пляжей — из-за пластика с горящего судна

Вследствие загрязнения пластиком из горящего контейнеровоза MV X-Press Pearl Шри-Ланка сталкивается с "самым сильным загрязнением пляжей в истории страны".

Источник: Deutsche Welle и AFP со ссылкой на руководительницу Управления морской среды и защиты (MEPA) страны Дхаршани Лахандапура

Детали: Лахандапура сказала, что "это, вероятно, самое сильное загрязнение пляжей в нашей истории".

Как сообщается, власть беспокоят миллионы полиэтиленовых гранул, вымываемые на пляжах и угрожающие мелководью, где разводят рыб. Набережная, пострадавшая от загрязнения, известна крабами и гигантскими креветками, а также туристическими пляжами. Оценивается влияние на мангровые заросли, лагуны и морскую дикую природу в регионе.

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