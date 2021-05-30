Троє викладачів університету загинули через вибух в Афганістані
Неділя, 30 травня 2021, 07:20
Щонайменше три людини загинули і ще 15 були поранені в результаті вибуху бомби, закладеної на узбіччі дороги в Афганістані.
Джерело: BBC
Деталі: Люди були в автобусі, що перевозив співробітників університету Аль-Біруні. Він їхав через Чарикар, столицю провінції Парван, за 70 км від столиці Кабула.
Троє загиблих – це викладачі. Деякі поранені перебувають у критичному стані. Повідомляється, що в результаті нападу був поранений і ректор університету.
Жодна група не взяла на себе відповідальність.
Нагадаємо:
- Кабул знаходиться в стані підвищеної готовності з тих пір, як Вашингтон оголосив про плани виведення всіх американських військ до 11 вересня, а не 1 травня, як було домовлено раніше.
- "Талібан" пригрозив атакувати війська США і НАТО, тому що 1 травня збіг термін для повного виведення іноземних військ.
- Афганські офіційні особи заявили, що після цієї заяви таліби активізували атаки по всій країні.