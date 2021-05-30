Троє викладачів університету загинули через вибух в Афганістані

Щонайменше три людини загинули і ще 15 були поранені в результаті вибуху бомби, закладеної на узбіччі дороги в Афганістані.

Джерело: BBC

Деталі: Люди були в автобусі, що перевозив співробітників університету Аль-Біруні. Він їхав через Чарикар, столицю провінції Парван, за 70 км від столиці Кабула.

Троє загиблих – це викладачі. Деякі поранені перебувають у критичному стані. Повідомляється, що в результаті нападу був поранений і ректор університету.

Жодна група не взяла на себе відповідальність.

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