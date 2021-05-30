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Троє викладачів університету загинули через вибух в Афганістані

Неділя, 30 травня 2021, 07:20
Троє викладачів університету загинули через вибух в Афганістані
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО / dangerousroads.org

Щонайменше три людини загинули і ще 15 були поранені в результаті вибуху бомби, закладеної на узбіччі дороги в Афганістані.

Джерело: BBC

Деталі: Люди були в автобусі, що перевозив співробітників університету Аль-Біруні. Він їхав через Чарикар, столицю провінції Парван, за 70 км від столиці Кабула.

Троє загиблих – це викладачі. Деякі поранені перебувають у критичному стані. Повідомляється, що в результаті нападу був поранений і ректор університету.

Жодна група не взяла на себе відповідальність.

Нагадаємо:

  • Кабул знаходиться в стані підвищеної готовності з тих пір, як Вашингтон оголосив про плани виведення всіх американських військ до 11 вересня, а не 1 травня, як було домовлено раніше.
  • "Талібан" пригрозив атакувати війська США і НАТО, тому що 1 травня збіг термін для повного виведення іноземних військ.
  • Афганські офіційні особи заявили, що після цієї заяви таліби активізували атаки по всій країні.

"Українська правда" у Threads

Теми: Афганістанвибух
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