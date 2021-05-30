Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трое преподавателей университета погибли в результате взрыва в Афганистане

Воскресенье, 30 мая 2021, 07:20
Трое преподавателей университета погибли в результате взрыва в Афганистане
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО / dangerousroads.org

По меньшей мере три человека погибли и еще 15 были ранены в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги в Афганистане.

Источник: BBC

Детали: Люди были в автобусе, который перевозил сотрудников университета Аль-Бируни. Он ехал через Чарикар, столицу провинции Парван, в 70 км от столицы Кабула.

Трое погибших - это преподаватели. Некоторые раненые находятся в критическом состоянии. Сообщается, что в результате нападения был ранен и ректор университета.

Ни одна группа не взяла на себя ответственность.

Напомним:

  • Кабул находится в состоянии повышенной готовности с тех пор, как Вашингтон объявил о планах вывода всех американских войск до 11 сентября, а не 1 мая, как было договорено ранее.
  • "Талибан" пригрозил атаковать войска США и НАТО, потому что 1 мая истек срок для полного вывода иностранных войск.
  • Афганские официальные лица заявили, что после этого заявления талибы активизировали атаки по всей стране.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Афганистанвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Афганистан
Между Ираном и Талибаном произошла стрельба из-за воды, есть погибшие
Талибы провели первые торги нефти, добытой в Афганистане
МИД вызывает посла Венгрии после того, как Орбан сравнил Украину с Афганистаном
Последние новости
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
Все новости...
Реклама: