Трое преподавателей университета погибли в результате взрыва в Афганистане

По меньшей мере три человека погибли и еще 15 были ранены в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги в Афганистане.

Источник: BBC

Детали: Люди были в автобусе, который перевозил сотрудников университета Аль-Бируни. Он ехал через Чарикар, столицу провинции Парван, в 70 км от столицы Кабула.

Трое погибших - это преподаватели. Некоторые раненые находятся в критическом состоянии. Сообщается, что в результате нападения был ранен и ректор университета.

Ни одна группа не взяла на себя ответственность.

Напомним: