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Трое преподавателей университета погибли в результате взрыва в Афганистане

Воскресенье, 30 мая 2021, 07:20
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО / dangerousroads.org

По меньшей мере три человека погибли и еще 15 были ранены в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги в Афганистане.

Источник: BBC

Детали: Люди были в автобусе, который перевозил сотрудников университета Аль-Бируни. Он ехал через Чарикар, столицу провинции Парван, в 70 км от столицы Кабула.

Трое погибших - это преподаватели. Некоторые раненые находятся в критическом состоянии. Сообщается, что в результате нападения был ранен и ректор университета.

Ни одна группа не взяла на себя ответственность.

Напомним:

  • Кабул находится в состоянии повышенной готовности с тех пор, как Вашингтон объявил о планах вывода всех американских войск до 11 сентября, а не 1 мая, как было договорено ранее.
  • "Талибан" пригрозил атаковать войска США и НАТО, потому что 1 мая истек срок для полного вывода иностранных войск.
  • Афганские официальные лица заявили, что после этого заявления талибы активизировали атаки по всей стране.

Темы: Афганистанвзрыв


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