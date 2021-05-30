Трое преподавателей университета погибли в результате взрыва в Афганистане
Воскресенье, 30 мая 2021, 07:20
По меньшей мере три человека погибли и еще 15 были ранены в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги в Афганистане.
Источник: BBC
Детали: Люди были в автобусе, который перевозил сотрудников университета Аль-Бируни. Он ехал через Чарикар, столицу провинции Парван, в 70 км от столицы Кабула.
Трое погибших - это преподаватели. Некоторые раненые находятся в критическом состоянии. Сообщается, что в результате нападения был ранен и ректор университета.
Ни одна группа не взяла на себя ответственность.
Напомним:
- Кабул находится в состоянии повышенной готовности с тех пор, как Вашингтон объявил о планах вывода всех американских войск до 11 сентября, а не 1 мая, как было договорено ранее.
- "Талибан" пригрозил атаковать войска США и НАТО, потому что 1 мая истек срок для полного вывода иностранных войск.
- Афганские официальные лица заявили, что после этого заявления талибы активизировали атаки по всей стране.