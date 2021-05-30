"Белавіа" не літатиме в Крим
Неділя, 30 травня 2021, 07:58
Білоруська авіакомпанія "Белавіа" не літатиме в Крим – за винятком, якщо буде "політичне визнання Криму як частини Росії".
Джерело: керівник "Белавіа" Ігор Чергинець в ефірі одного з пропагандистських каналів Кремля
Деталі: За словами Чергинця, є ще комерційне питання. До окупації Криму Росією компанія здійснювала рейси туди з перервами: "Те літали, то не літали. Тобто пасажири, то немає пасажирів. То в аеропорту ціни підняли - ми не літаємо. Знизили - літаємо".
Передісторія:
- Кабінет міністрів вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 26 травня і заборонив польоти над білоруською територією.
- "Белавіа" скасувала всі рейси в Україну до 25 серпня.