Білоруська авіакомпанія "Белавіа" не літатиме в Крим – за винятком, якщо буде "політичне визнання Криму як частини Росії".

Джерело: керівник "Белавіа" Ігор Чергинець в ефірі одного з пропагандистських каналів Кремля

Деталі: За словами Чергинця, є ще комерційне питання. До окупації Криму Росією компанія здійснювала рейси туди з перервами: "Те літали, то не літали. Тобто пасажири, то немає пасажирів. То в аеропорту ціни підняли - ми не літаємо. Знизили - літаємо".

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