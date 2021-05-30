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“Белавиа” не будет летать в Крым

Воскресенье, 30 мая 2021, 07:58
“Белавиа” не будет летать в Крым

Беларусская авиакомпания "Белавиа" не будет летать в Крым - за исключением, если будет "политическое признание Крыма как части России".

Источник: руководитель "Белавиа" Игорь Чергинец в эфире одного из пропагандистских каналов Кремля

Детали: По словам Чергинца, есть еще коммерческий вопрос. До оккупации Крыма Россией компания осуществляла рейсы туда с перерывами: "То летали, то не летали. То есть пассажиры, то нет пассажиров. То в аэропорту цены подняли - мы не летаем. Снизили - летаем".

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Темы: БеларусьКрым
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