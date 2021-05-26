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"Белавіа" заборонила польоти в Україну

Середа, 26 травня 2021, 10:25
Белавіа заборонила польоти в Україну
Фото belavia.by

Білоруська авіакомпанія "Белавіа" скасувала всі рейси в Україну до 25 серпня, гроші за квитки обіцяють повернути.

Джерело: сайт авіакомпанії

Дослівно: "У зв'язку з забороною влади України на виконання рейсів "Белавіа" авіакомпанія змушена скасувати польоти в/з Києва, Львова, Одеси і Харкова з 26 травня по 25 серпня".

Деталі: Повідомляється, що пасажири, у яких були придбані квитки в зазначені дати, зможуть повернути їх повну вартість без штрафів або змінити дату вильоту впродовж строку дії авіаквитка.

В авіакомпанії нагадали, що термін дії квитка становить 1 рік з моменту придбання для повністю невикористаних квитків, 1 рік з моменту початку польоту для частково використаних квитків.

З приводу повернення коштів слід звертатися місця придбання авіаквитків.

Для довідки: За останній тиждень, із 17 травня по 25 травня, було оформлено на авіарейсах до або з Білорусі близько 6 тисяч осіб. 4,5 тисячі з них – у столичних аеропортах.

За 4 місяці загальний пасажиропотік в наземних пунктах пропуску з Білоруссю становив трохи більше 190 тисяч.

За 2020 рік на кордоні з Білоруссю оформили 1 мільйон 800 тисяч пасажирів.

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Передісторія: 

  • Кабінет міністрів вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 26 травня і заборонив польоти над білоруською територією.
  • Ввечері 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних.
  • Такі дії викликані тим, що 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.

Українська правда

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Теми: БілорусьавіаУкраїна
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