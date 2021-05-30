Ситуація у Білорусі: Романа Протасевича відправили у мінське СІЗО КДБ

Романа Протасевича перевели в СІЗО КДБ, де знаходиться і його дівчина Софія Сапега, затримана разом з ним в аеропорту Мінська.

Джерело: BBC з посиланням на батька Романа, Дмитра Протасевича

Деталі: Дмитро Протасевич сумнівається в тому, що його син "бадьорий і веселий", як Роман сказав своєму адвокатові на першій зустрічі у четвер.

Також батьки Романа впевнені, що силовики били їх сина після затримання.

Сім'я Протасевича дізналася, що їх син знаходиться в мінському СІЗО КДБ в п'ятницю, коли сестрі Романа вдалося передати в ізолятор передачу.

Пряма мова: "Ми не знали, де він знаходиться, поки донька не передала посилку. А раз її взяли, зрозуміло, де (він знаходиться - УП). Вона передала те, що там дозволено - предмети особистої гігієни... Він книгу просив через адвоката, але її не прийняли, тому що друкована продукція заборонена.

У нас є глибокі побоювання за стан здоров'я Романа після відео, яке з'явилося. Знаючи його і знаючи ті методи, які застосовуються в СІЗО КДБ ".

Передісторія: Адвокат Інеса Оленська змогла знайти Романа Протасевича лише через два дні після того, як 25 травня у СІЗО-1, де він перебував після затримання, їй спочатку виписали пропуск, але потім його скасували і сказали, що його там немає. Ймовірно, саме тоді його і перевели до СІЗО КДБ, але ніхто, крім слідчих, про це не знав.

Нагадаємо: