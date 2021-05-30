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Ситуация в Беларуси: Романа Протасевича отправили в минское СИЗО КГБ

Воскресенье, 30 мая 2021, 09:40

Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ, где находится и его девушка София Сапега, задержанная вместе с ним в аэропорту Минска.

Источник: BBC со ссылкой на отца Романа, Дмитрия Протасевича

Детали: Дмитрий Протасевич сомневается в том, что его сын "бодр и весел", как Роман сказал своему адвокату на первой встрече в четверг.

Также родители Романа уверены, что силовики били их сына после задержания.

Семья Протасевича узнала, что их сын находится в минском СИЗО КГБ в пятницу, когда сестре Романа удалось передать в изолятор передачу.

Прямая речь: "Мы не знали, где он находится, пока дочка не передала посылку. А раз ее приняли, понятно, где (он находится - УП). Она передала то, что там разрешено - предметы личной гигиены… Он книгу просил через адвоката, но ее не приняли, потому что печатная продукция запрещена.

У нас есть глубокие опасения за состояние здоровья Романа после видео, которое появилось. Зная его и зная те методы, которые применяются в СИЗО КГБ".

Предыстория: Адвокат Инесса Оленская смогла найти Романа Протасевича лишь спустя два дня после того, как 25 мая в СИЗО-1, где он находился после задержания, ей сначала выписали пропуск, но затем его аннулировали и сказали, что его там нет. Вероятно, именно тогда его и перевели в СИЗО КГБ, но никто, кроме следователей, об этом не знал.

Напомним:

Темы: Беларусьправа человека


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