Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кількість заражень Covid у світі наблизилася до 170 мільйонів

Неділя, 30 травня 2021, 10:35
Фото: Flash90

Кількість зареєстрованих заражень коронавірусом COVID-19 у світі на ранок неділі склала 169 953 037 випадків.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на дані американського університету Джонса Гопкінса

Деталі: У світі з початку пандемії через коронавірус померли 3 533 629 людей.

До країн з більш ніж 15 млн випадків зараження COVID-19 входять США, Індія та Бразилія.

Лідером за кількістю заражень і летальних випадків залишаються США, де виявили 33,25 млн інфікованих, а кількість померлих зросла до 594 тисяч осіб.

Друге місце за кількістю заражених займає Індія, там кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 27,9 млн, а загальна кількість померлих склала 326 тисяч.

Третю позицію в світі за кількістю інфікованих займає Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 16,5 млн хворих, з них померли 461 тисяча осіб.

Водночас, за даними порталу Worldometers, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети склав на ранок неділі 455,3.

Нагадаємо: 

  • В Україні від коронавірусу вже померли 50 472 людини.
  • За останніми даними британських розвідників, цілком ймовірно, що пандемія почалася саме з витоку коронавірусу з китайської дослідницької лабораторії.

Теми: коронавірусепідеміяСШАІндіяБразилія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Киян попередили про складні погодні умови, оголошено I рівень небезпеки

Прем’єр-міністр Британії одружився на таємній церемонії

Глава Європарламенту говорить про посилення санкцій проти Росії

відеоОкупований Сімферополь залило водою

фотоЗеленський повідомив про смерть українського дипломата

Ситуація у Білорусі: Романа Протасевича відправили у мінське СІЗО КДБ

Усі новини...
коронавірус
Україна планує скасувати вимогу ПЛР-тесту по приїзді з Туреччини
Коронавірус: в Україні 1,7 тисячі нових заражень, 84 людини померли
Британська розвідка допускає, що Covid має штучне походження – ЗМІ
Останні новини
15:10
Прем'єр Баварії закликає регулятора ЄС затвердити "Спутник V" як вакцину
14:53
Амністія капіталу, криміналізація контрабанди: за що Рада голосуватиме на тижні
14:40
Дипломати Ізраїлю та Єгипту обговорюють питання Гази й обмін полоненими
14:15
Польща перетнула позначку 20 млн щеплень проти коронавірусу
13:55
Прем’єрка Фінляндії оплатить витрати на свої сніданки після розголосу в ЗМІ
13:44
Киян попередили про складні погодні умови, оголошено I рівень небезпеки
13:31
Без дистанції, але в масках: Франція провела перший концерт-експеримент на 5 тисяч глядачів
13:21
Київська обхідна дорога: Укравтодор співрацюватиме з Bechtel зі США
12:58
Прем’єр-міністр Британії одружився на таємній церемонії
12:46
Космічний корабель Китаю зістикувався з модулем майбутньої орбітальної станції
Усі новини...