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Кількість заражень Covid у світі наблизилася до 170 мільйонів

Неділя, 30 травня 2021, 10:35
Кількість заражень Covid у світі наблизилася до 170 мільйонів
Фото: Flash90

Кількість зареєстрованих заражень коронавірусом COVID-19 у світі на ранок неділі склала 169 953 037 випадків.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на дані американського університету Джонса Гопкінса

Деталі: У світі з початку пандемії через коронавірус померли 3 533 629 людей.

До країн з більш ніж 15 млн випадків зараження COVID-19 входять США, Індія та Бразилія.

Лідером за кількістю заражень і летальних випадків залишаються США, де виявили 33,25 млн інфікованих, а кількість померлих зросла до 594 тисяч осіб.

Друге місце за кількістю заражених займає Індія, там кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 27,9 млн, а загальна кількість померлих склала 326 тисяч.

Третю позицію в світі за кількістю інфікованих займає Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 16,5 млн хворих, з них померли 461 тисяча осіб.

Водночас, за даними порталу Worldometers, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети склав на ранок неділі 455,3.

Нагадаємо: 

  • В Україні від коронавірусу вже померли 50 472 людини.
  • За останніми даними британських розвідників, цілком ймовірно, що пандемія почалася саме з витоку коронавірусу з китайської дослідницької лабораторії.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусепідеміяСШАІндіяБразилія
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