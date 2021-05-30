Кількість заражень Covid у світі наблизилася до 170 мільйонів

Кількість зареєстрованих заражень коронавірусом COVID-19 у світі на ранок неділі склала 169 953 037 випадків.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на дані американського університету Джонса Гопкінса

Деталі: У світі з початку пандемії через коронавірус померли 3 533 629 людей.

До країн з більш ніж 15 млн випадків зараження COVID-19 входять США, Індія та Бразилія.

Лідером за кількістю заражень і летальних випадків залишаються США, де виявили 33,25 млн інфікованих, а кількість померлих зросла до 594 тисяч осіб.

Друге місце за кількістю заражених займає Індія, там кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 27,9 млн, а загальна кількість померлих склала 326 тисяч.

Третю позицію в світі за кількістю інфікованих займає Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 16,5 млн хворих, з них померли 461 тисяча осіб.

Водночас, за даними порталу Worldometers, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети склав на ранок неділі 455,3.

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