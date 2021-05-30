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Количество заражений Covid в мире приблизилось к 170 миллионам

Воскресенье, 30 мая 2021, 10:35
Фото: Flash90

Количество зарегистрированных заражений коронавирусом в мире на утро воскресенья составило 169 953 037 случаев.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на данные американского университета Джонса Хопкинса

Детали: В мире с начала пандемии из-за коронавируса умерли 3 533 629 человек.

В страны с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по количеству заражений и летальных случаев остаются США, где обнаружили 33,25 млн инфицированных, а количество умерших возросло до 594 тысяч человек.

Второе место по количеству зараженных занимает Индия, там количество подтвержденных случаев достигло 27,9 млн, а общее количество умерших составило 326 тысячи.

Третью позицию в мире по количеству инфицированных занимает Бразилия, где за время пандемии зарегистрировали 16,5 млн больных, из них умерли 461 тисяча человек.

В то же время, по данным портала Worldometers, который специализируется на статистике важнейших мировых событий, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 455,3.

Напомним:

  • В Украине от коронавируса уже умерли 50 472 человека.
  • По последним данным британских разведчиков, вполне вероятно, что пандемия началась именно с утечки коронавируса из китайской исследовательской лаборатории.

Темы: коронавирусэпидемияСШАИндияБразилия


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