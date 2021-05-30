Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Количество заражений Covid в мире приблизилось к 170 миллионам

Воскресенье, 30 мая 2021, 10:35
Количество заражений Covid в мире приблизилось к 170 миллионам
Фото: Flash90

Количество зарегистрированных заражений коронавирусом в мире на утро воскресенья составило 169 953 037 случаев.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на данные американского университета Джонса Хопкинса

Детали: В мире с начала пандемии из-за коронавируса умерли 3 533 629 человек.

В страны с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по количеству заражений и летальных случаев остаются США, где обнаружили 33,25 млн инфицированных, а количество умерших возросло до 594 тысяч человек.

Второе место по количеству зараженных занимает Индия, там количество подтвержденных случаев достигло 27,9 млн, а общее количество умерших составило 326 тысячи.

Третью позицию в мире по количеству инфицированных занимает Бразилия, где за время пандемии зарегистрировали 16,5 млн больных, из них умерли 461 тисяча человек.

В то же время, по данным портала Worldometers, который специализируется на статистике важнейших мировых событий, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 455,3.

Напомним:

  • В Украине от коронавируса уже умерли 50 472 человека.
  • По последним данным британских разведчиков, вполне вероятно, что пандемия началась именно с утечки коронавируса из китайской исследовательской лаборатории.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусэпидемияСШАИндияБразилия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
Все новости...
Реклама: