ООС: російські найманці продовжують провокаційні обстріли

З початку доби у неділю в районі ООС зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Неподалік населеного пункту Майорськ противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, ручних та станкових протитанкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

У цьому ж напрямку російсько-окупаційні війська здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед українських військових немає.