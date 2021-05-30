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ООС: російські найманці продовжують провокаційні обстріли

Неділя, 30 травня 2021, 19:12

З початку доби у неділю в районі ООС зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Неподалік населеного пункту Майорськ противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, ручних та станкових протитанкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

У цьому ж напрямку російсько-окупаційні війська здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед українських військових немає.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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