ООС: російські найманці продовжують провокаційні обстріли
Неділя, 30 травня 2021, 19:12
З початку доби у неділю в районі ООС зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Джерело: пресцентр ООС
Деталі: Неподалік населеного пункту Майорськ противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, ручних та станкових протитанкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.
У цьому ж напрямку російсько-окупаційні війська здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Бойових втрат серед українських військових немає.
Українська правда