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ООС: російські найманці продовжують провокаційні обстріли

Неділя, 30 травня 2021, 19:12
ООС: російські найманці продовжують провокаційні обстріли

З початку доби у неділю в районі ООС зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Неподалік населеного пункту Майорськ противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, ручних та станкових протитанкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

У цьому ж напрямку російсько-окупаційні війська здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед українських військових немає.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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