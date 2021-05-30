ООС: российские наемники продолжают провокационные обстрелы
Воскресенье, 30 мая 2021, 19:12
С начала суток в воскресенье в районе ООС зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Источник: пресс-центр ООС
Детали: Неподалеку населенного пункта Майорск противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.
В этом же направлении российско-оккупационные войска осуществили дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Боевых потерь среди украинских военных нет.
Украинская правда