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ООС: российские наемники продолжают провокационные обстрелы

Воскресенье, 30 мая 2021, 19:12
ООС: российские наемники продолжают провокационные обстрелы

С начала суток в воскресенье в районе ООС зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Неподалеку населенного пункта Майорск противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В этом же направлении российско-оккупационные войска осуществили дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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