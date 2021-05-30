ООС: российские наемники продолжают провокационные обстрелы

С начала суток в воскресенье в районе ООС зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Неподалеку населенного пункта Майорск противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В этом же направлении российско-оккупационные войска осуществили дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди украинских военных нет.