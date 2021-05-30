Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ООС: российские наемники продолжают провокационные обстрелы

Воскресенье, 30 мая 2021, 19:12

С начала суток в воскресенье в районе ООС зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Неподалеку населенного пункта Майорск противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В этом же направлении российско-оккупационные войска осуществили дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Главное сегодня

За выходные в МВЦ в Киеве привили 3,5 тысячи человек, во Львове - тысячу

На лето карантин могут ослабить – Ляшко

В Таиланде рассказали, от чего умер бывший украинский посол

обновлено, фотоПод Офисом президента прошла акция в поддержку Стерненко

Украина отправила в Индию кислородные концентраторы

Партия Саакашвили согласилась прекратить бойкот парламента Грузии

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Оккупанты на Донбассе открыли огонь по гражданской инфраструктуре
Оккупанты не соблюдают условий разведения войск на трех участках – ООС
Враг открывал огонь у Водяного и Новгородского – ООС
Последние новости
23:37
В Беларуси допускают, что девушку Протасевича помилуют или передадут РФ
22:51
За выходные в МВЦ в Киеве привили 3,5 тысячи человек, во Львове - тысячу
22:40
На лето карантин могут ослабить – Ляшко
22:19
Глава Минздрава рассказал, когда ускорится вакцинация
21:34
В Беларуси задерживали главреда портала, который раньше работал на Tut.by
20:46
В Таиланде рассказали, от чего умер бывший украинский посол
20:17
Новости экономики: госбюджет США, низкие запасы газа
20:00
обновлено, фотоПод Офисом президента прошла акция в поддержку Стерненко
19:48
Украина отправила в Индию кислородные концентраторы
19:42
США рекомендуют пилотам действовать крайне осторожно в белорусском воздушном пространстве
Все новости...