В последнее воскресенье мая в Украине сделали более 6 тысяч прививок

В воскресенье 30 мая в Украине сделали 6 168 прививок против COVID-19, первую дозу вакцины получили 5 828 человек, вторую дозу – 340 человек.

Источник: МОЗ

Детали: В течение последних суток работали 60 мобильных бригад и 120 прививочных пунктов.

С 24 февраля привито 1 021 806 человек, из них получили одну дозу 1 021 804 лица, полностью иммунизированы и получили две дозы 125 777 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего сделали 1 147 581 прививку.

По состоянию на 31 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 610 168 человек.

Напомним: За выходные 29-30 мая в Киеве в Центре вакцинации против COVID-19 на базе Международного выставочного центра вакцинировали 3 467 жителей столицы, во Львове в Центре вакцинации на базе Арены-Львов вакцинировали 1 041 жителя Львовской области, зарегистрированного в приложении "Дія".

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в июне иммунизация населения против коронавируса должна ускориться, потому что будет больше вакцин.

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