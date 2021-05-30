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Глава МОЗ розповів, коли пришвидшиться вакцинація

Неділя, 30 травня 2021, 22:19

Зараз в Україні немає такої кількості вакцин, щоб повністю завантажити всі наявні платформи для вакцинації, однак у червні кількість вакцин має суттєво зрости.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю ТСН

Пряма мова: "Все залежить від кількості вакцини, яка є на території України. Ми не можемо, її зараз немає в тій достатній кількості вакцини, щоб повністю завантажити всі платформи, які є.

Зараз на території України є півтора мільйона доз вакцини "Короноваку". Пів мільйона "Пфайзера" прийшло, пів мільйона доїжджає. І пів мільйона в рамках "Коваксу" ми отримаємо на тижні – 7 червня. Вже оформлюються документи на постачання вакцини "АстраЗенека".

Вже в червні в нас повинен бути перший такий старт, коли велика кількість вакцини одночасно буде на території України. Це дозволить наростити темпи щеплень".

Що передувало: У червні в Україну прибуде кілька сотень тисяч вакцини Pfizer, закупленої за держкошт, та 700 тисяч доз AstraZeneca від механізму COVAX.

Ляшко переконаний, що його ціль вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо є реалістичною.

Поки що з 24 лютого в Україні вакцинували першою дозою трохи більше мільйона осіб. 

Теми: Ляшко Вікторвакцинація


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