Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МОЗ розповів, коли пришвидшиться вакцинація

Неділя, 30 травня 2021, 22:19
Глава МОЗ розповів, коли пришвидшиться вакцинація

Зараз в Україні немає такої кількості вакцин, щоб повністю завантажити всі наявні платформи для вакцинації, однак у червні кількість вакцин має суттєво зрости.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю ТСН

Пряма мова: "Все залежить від кількості вакцини, яка є на території України. Ми не можемо, її зараз немає в тій достатній кількості вакцини, щоб повністю завантажити всі платформи, які є.

Зараз на території України є півтора мільйона доз вакцини "Короноваку". Пів мільйона "Пфайзера" прийшло, пів мільйона доїжджає. І пів мільйона в рамках "Коваксу" ми отримаємо на тижні – 7 червня. Вже оформлюються документи на постачання вакцини "АстраЗенека".

Вже в червні в нас повинен бути перший такий старт, коли велика кількість вакцини одночасно буде на території України. Це дозволить наростити темпи щеплень".

Що передувало: У червні в Україну прибуде кілька сотень тисяч вакцини Pfizer, закупленої за держкошт, та 700 тисяч доз AstraZeneca від механізму COVAX.

Ляшко переконаний, що його ціль вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо є реалістичною.

Поки що з 24 лютого в Україні вакцинували першою дозою трохи більше мільйона осіб. 

"Українська правда" в Threads

Теми: Ляшко Вікторвакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Ляшко Віктор
"Ми їх бачимо": Ляшко прокоментував "фейкових пацієнтів" у Helsi
"Не робіть на тяп-ляп": Ляшко закликав медиків лікувати пацієнтів згідно з сучасними протоколами
Україну вперше обрали до Виконради ВООЗ – делегатом став Ляшко
Останні новини
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: