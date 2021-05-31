Зрив термінів поставки COVID-вакцини: "Медзакупівлі" позиваються до "Лекхім"
Державне підприємство "Медичні закупівлі" подало позов про стягнення коштів із компанії "Лекхім" через зрив термінів постачання вакцини від коронавірусу CoronaVac.
Джерело: очільник ДП "Медичні закупівлі" Арсен Жумаділов в інтерв’ю для ZN.UA
Пряма мова: "Ми вже подали позов про стягнення відповідних коштів до держбюджету в судовому порядку. Але важливо інше. Те, що "Лекхім" і, відповідно, їхні контрагенти теж, я сподіваюся, розуміють і відчувають, що мають якомога швидше виконати зобов’язання перед українською державою".
Деталі: Йдеться про пеню за зрив термінів поставки. Жумаділов наголосив, що оскільки договір є публічним і питання протермінування там також зазначено, то до компанії можуть застосувати відповідні санкції в частині несвоєчасних поставок.
Передісторія:
- Україна законтрактувала 1,9 млн доз вакцини Sinovac і очікувала отримати перші 700 тисяч доз протягом місяця від дня реєстрації вакцини у Китаї (це сталося 6 лютого). Постачальником стала компанія "Лекхім".
- Тоді ж громадська організація "Пацієнти України" звинуватила тодішнього очільника МОЗ Максима Степанова у самостійному призначенні компанії "Лекхім" для закупівлі вакцини.
- 6 березня заступник міністра заявив, що МОЗ оштрафує постачальника китайської вакцини Sinovac, компанію "Лекхім", за несвоєчасну доставку препарату в Україну.
- Наразі Україна вже отримала 1,7 млн доз китайської вакцини.