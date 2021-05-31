Зрив термінів поставки COVID-вакцини: "Медзакупівлі" позиваються до "Лекхім"

Державне підприємство "Медичні закупівлі" подало позов про стягнення коштів із компанії "Лекхім" через зрив термінів постачання вакцини від коронавірусу CoronaVac.

Джерело: очільник ДП "Медичні закупівлі" Арсен Жумаділов в інтерв’ю для ZN.UA

Пряма мова: "Ми вже подали позов про стягнення відповідних коштів до держбюджету в судовому порядку. Але важливо інше. Те, що "Лекхім" і, відповідно, їхні контрагенти теж, я сподіваюся, розуміють і відчувають, що мають якомога швидше виконати зобов’язання перед українською державою".

Деталі: Йдеться про пеню за зрив термінів поставки. Жумаділов наголосив, що оскільки договір є публічним і питання протермінування там також зазначено, то до компанії можуть застосувати відповідні санкції в частині несвоєчасних поставок.

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