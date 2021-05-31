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Зрив термінів поставки COVID-вакцини: "Медзакупівлі" позиваються до "Лекхім"

Понеділок, 31 травня 2021, 19:24
Зрив термінів поставки COVID-вакцини: Медзакупівлі позиваються до Лекхім

Державне підприємство "Медичні закупівлі" подало позов про стягнення коштів із компанії "Лекхім" через зрив термінів постачання вакцини від коронавірусу CoronaVac.

Джерело: очільник ДП "Медичні закупівлі" Арсен Жумаділов в інтерв’ю для ZN.UA

Пряма мова: "Ми вже подали позов про стягнення відповідних коштів до держбюджету в судовому порядку. Але важливо інше. Те, що "Лекхім" і, відповідно, їхні контрагенти теж, я сподіваюся, розуміють і відчувають, що мають якомога швидше виконати зобов’язання перед українською державою".

Деталі: Йдеться про пеню за зрив термінів поставки. Жумаділов наголосив, що оскільки договір є публічним і питання протермінування там також зазначено, то до компанії можуть застосувати відповідні санкції в частині несвоєчасних поставок.

Передісторія: 

  • Україна законтрактувала 1,9 млн доз вакцини Sinovac і очікувала отримати перші 700 тисяч доз протягом місяця від дня реєстрації вакцини у Китаї (це сталося 6 лютого). Постачальником стала компанія "Лекхім". 
  • Тоді ж громадська організація "Пацієнти України" звинуватила тодішнього очільника МОЗ Максима Степанова у самостійному призначенні компанії "Лекхім" для закупівлі вакцини.
  • 6 березня заступник міністра заявив, що МОЗ оштрафує постачальника китайської вакцини Sinovac, компанію "Лекхім", за несвоєчасну доставку препарату в Україну.
  • Наразі Україна вже отримала 1,7 млн доз китайської вакцини.

Теми: вакцинація
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