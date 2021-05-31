Срыв сроков поставки COVID-вакцины: "Медзакупивли" судятся с "Лекхим"

Государственное предприятие "Медицинские закупки" подало иск о взыскании средств с компании "Лекхим" из-за срыва сроков поставки вакцины от коронавируса CoronaVac.

Источник: глава ГП "Медзакупки" Арсен Жумадилов в интервью ZN.UA

Прямая речь: "Мы уже подали иск о взыскании соответствующих средств в госбюджет в судебном порядке. Но важно другое. То, что "Лекхим" и, соответственно, их контрагенты тоже, я надеюсь, понимают и чувствуют, что должны как можно быстрее выполнить обязательства перед украинским государством".

Детали: Речь идет о пене за срыв сроков поставки. Жумадилов отметил, что поскольку договор является публичным и вопросы просрочки там также указаны, то к компании могут применить соответствующие санкции в части несвоевременных поставок.

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