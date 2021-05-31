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Зняли з літака: у Росії затримали опозиціонера Пивоварова

Понеділок, 31 травня 2021, 22:51
Зняли з літака: у Росії затримали опозиціонера Пивоварова
НА ФОТО АНДРІЙ ПИВОВАРОВ

Колишнього виконавчого директора руху "Відкрита Росія" Андрія Пивоварова зняли з літака та доставили у відділ Федеральної служби безпеки Росії.

Джерело: "Медуза

Деталі: Затриманий раніше очолював рух "Відкрита Росія", який нещодавно припинив свою діяльність і закрив всі відділення в регіонах, щоб уникнути можливого переслідування членів. 

За словами Пивоварова, силовики зняли його з літака в аеропорту "Пулково". Він планував летіти на відпочинок, пройшов митницю та вже сидів у літаку. Співробітники ФСБ зупинили літак, коли він вже почав рух на злітній смузі. 

Соратники опозиціонера повідомили, що, за свідченнями ФСБ, Пивоваров начебто перебуває у розшуку, хоча в базі даних МВС даних про це немає. 

Затриманий не знає, з чим пов’язано його затримання та припускає, що воно має політичне підґрунтя. Адвоката до нього не пустили. 

Що передувало: У РФ рух "Відкрита Росія" припиняє свою діяльність і закриває всі відділення в регіонах, щоб уникнути можливого переслідування членів.

Довідка: "Відкрита Росія" була заснована у 2001 році з ініціативи Михайла Ходорковського.

ЗМІ повідомляють, що російська "Відкрита Росія" офіційно не внесено до списку "небажаних організацій". Такий статус мають Open Russia Civic Movement і OR (Otkrytaya Rossia), пов'язані з Михайлом Ходорковським.

У 2019 російська "Відкрита Росія" оголосила про свою ліквідацію, після чого заснували іншу структуру з аналогічною назвою, але не отримали реєстрацію в Мін'юсті. Правоохоронні органи пов'язують "Відкриту Росію" з Open Russia Civic Movement.

Нагадаємо: У Росії нижня палата парламенту, Державна дума, в третьому й остаточному читанні ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону балотуватися на виборах для учасників і прихильників організацій, визнаних у Росії екстремістськими. 

Українська правда

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Теми: Росіяопозиція
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