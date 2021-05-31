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Сняли с самолета: в России задержали оппозиционера Пивоварова

Понедельник, 31 мая 2021, 22:51
НА ФОТО АНДРЕЙ ПИВОВАРОВ

Бывшего исполнительного директора движения "Открытая Россия" Андрея Пивоварова сняли с самолета и доставили в отдел Федеральной службы безопасности России.

Источник: "Медуза

Детали: Задержанный ранее возглавлял движение "Открытая Россия", который недавно прекратил свою деятельность и закрыл все отделения в регионах, чтобы избежать возможного преследования членов.

По словам Пивоварова, силовики сняли его с самолета в аэропорту "Пулково". Он планировал лететь на отдых, прошел таможню и уже сидел в самолете. Сотрудники ФСБ остановили самолет, когда он уже начал движение на взлетной полосе.

Соратники оппозиционера сообщили, что, по свидетельствам ФСБ, Пивоваров якобы находится в розыске, хотя в базе данных МВД данных об этом нет.

Задержанный не знает, с чем связано его задержания и предполагает, что оно имеет политическую подоплеку. Адвоката к нему не пустили.

Что предшествовало: В РФ движение "Открытая Россия" прекращает свою деятельность и закрывает все отделения в регионах.

Справка: "Открытая Россия" была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского.

СМИ сообщают, что российская "Открытая Россия" официально не внесена в список "нежелательных организаций". Такой статус имеют Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia), связанные с Михаилом Ходорковским.

В 2019 году российская "Открытая Россия" объявила о своей ликвидации, после чего учредили другую структуру с аналогичным названием, но не получили регистрацию в Минюсте. Правоохранительные органы связывают "Открытую Россию" с Open Russia Civic Movement.

Напомним: В России нижняя палата парламента, Государственная дума, в третьем и окончательном чтении приняла законопроект, который предусматривает запрет баллотироваться на выборах для участников и сторонников организаций, признанных в России экстремистскими.

Темы: Росcияоппозиция


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