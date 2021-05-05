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На межі "червоної" зони карантину опинилася Черкаська область

Середа, 5 травня 2021, 08:10

У Черкаській області погіршилися епідемічні показники, її можуть перевести з "помаранчевої зони" небезпеки поширення COVID-19 у "червону".

Джерело: Telegram-канал Коронавірус у регіонах 

Деталі: У МОЗ оновили дані по ситуації в регіонах із коронавірусом – і Черкаська область може потрапити в "червону" зону.

 

У області перевищено показник по виявленню випадків інфікування, а відсоток епідпорогу складає 146,1% (цільовий показник - 100%) 

Передісторія:

  • Із 1 травня КиївКиївська та Миколаївська області перейшли із "червоної зони" епідемічної небезпеки до "жовтої". Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька і Чернігівська області залишалися в "червоній" зоні.
  • Із 5 травня у Житомирській області послаблюють карантинні заходи, регіон перейде з червоної зони епідемічної небезпеки в жовту. 
  • У МОЗ припускали 4 травня, що Запорізька, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська області також зможуть вийти з червоної зони карантину, якщо тенденція до покращення епідситуації у них збережеться.

УП, виправлено
Теми: карантинЧеркаська областьепідеміякоронавірусCovid-2019


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