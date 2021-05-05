На межі "червоної" зони карантину опинилася Черкаська область

У Черкаській області погіршилися епідемічні показники, її можуть перевести з "помаранчевої зони" небезпеки поширення COVID-19 у "червону".

Джерело: Telegram-канал Коронавірус у регіонах

Деталі: У МОЗ оновили дані по ситуації в регіонах із коронавірусом – і Черкаська область може потрапити в "червону" зону.

У області перевищено показник по виявленню випадків інфікування, а відсоток епідпорогу складає 146,1% (цільовий показник - 100%)

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