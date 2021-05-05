Три області вийшли із "червоної" зони

З 6 травня "червоний" рівень епіднебезпеки перестає діяти на території Харківської, Хмельницької та Чернігівської областей.

Джерело: міністр КМУ Олег Немчінов у Telegram

Деталі: Рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 6 травня на території Харківської та Хмельницької областей будуть діяти обмеження "жовтої" зони, а на Чернігівщині – "помаранчевої".

Таким чином, "червоними" залишаються три регіони – Полтавська, Сумська та Запорізька області.

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