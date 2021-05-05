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Три області вийшли із "червоної" зони

Середа, 5 травня 2021, 16:09

З 6 травня "червоний" рівень епіднебезпеки перестає діяти на території Харківської, Хмельницької та Чернігівської областей.

Джерело: міністр КМУ Олег Немчінов у Telegram

Деталі: Рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 6 травня на території  Харківської та  Хмельницької областей будуть діяти обмеження "жовтої" зони, а на Чернігівщині – "помаранчевої". 

Таким чином, "червоними" залишаються три регіони – Полтавська, Сумська та Запорізька області.

Передісторія:

  • Із 1 травня КиївКиївська та Миколаївська області перейшли із "червоної зони" епідемічної небезпеки до "жовтої". Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька і Чернігівська області залишалися в "червоній" зоні.
  • Із 5 травня у Житомирській області послаблюють карантинні заходи, регіон перейде з червоної зони епідемічної небезпеки в жовту. 
  • У МОЗ припускали 4 травня, що Запорізька, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська області також зможуть вийти з червоної зони карантину, якщо тенденція до покращення епідситуації у них збережеться.

Теми: карантин


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