Три області вийшли із "червоної" зони
Середа, 5 травня 2021, 16:09
З 6 травня "червоний" рівень епіднебезпеки перестає діяти на території Харківської, Хмельницької та Чернігівської областей.
Джерело: міністр КМУ Олег Немчінов у Telegram
Деталі: Рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 6 травня на території Харківської та Хмельницької областей будуть діяти обмеження "жовтої" зони, а на Чернігівщині – "помаранчевої".
Таким чином, "червоними" залишаються три регіони – Полтавська, Сумська та Запорізька області.
Передісторія:
- Із 1 травня Київ, Київська та Миколаївська області перейшли із "червоної зони" епідемічної небезпеки до "жовтої". Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька і Чернігівська області залишалися в "червоній" зоні.
- Із 5 травня у Житомирській області послаблюють карантинні заходи, регіон перейде з червоної зони епідемічної небезпеки в жовту.
- У МОЗ припускали 4 травня, що Запорізька, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська області також зможуть вийти з червоної зони карантину, якщо тенденція до покращення епідситуації у них збережеться.