Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Три області вийшли із "червоної" зони

Середа, 5 травня 2021, 16:09
Три області вийшли із червоної зони

З 6 травня "червоний" рівень епіднебезпеки перестає діяти на території Харківської, Хмельницької та Чернігівської областей.

Джерело: міністр КМУ Олег Немчінов у Telegram, повідомлення Кабміну

Деталі: Рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

З 6 травня на території  Харківської та  Хмельницької областей будуть діяти обмеження "жовтої" зони, а на Чернігівщині – "помаранчевої". 

Таким чином, "червоними" залишаються три регіони – Полтавська, Сумська та Запорізька області.

За словами головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, у вказаних областях спостерігається стійке покращення епідситуації. Йдеться про зменшення щотижневої кількісті нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

Пряма мова Ляшка: "Завантаженість ліжок як в Хмельницькій, так і в Чернігівській областях не перевищує 65% і знаходиться на рівні 45%. Рівень госпіталізації в двох областях менше 60 осіб на 100 тисяч населення. Динаміка рівня госпіталізації має мінусові показники. Коефіцієнти виявлення нових випадків також показують, що ці дві області можна виводити з червоного рівня". 

 

Передісторія:

  • Із 1 травня КиївКиївська та Миколаївська області перейшли із "червоної зони" епідемічної небезпеки до "жовтої". Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька і Чернігівська області залишалися в "червоній" зоні.
  • Із 5 травня у Житомирській області послаблюють карантинні заходи, регіон перейде з червоної зони епідемічної небезпеки в жовту. 
  • У МОЗ припускали 4 травня, що Запорізька, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська області також зможуть вийти з червоної зони карантину, якщо тенденція до покращення епідситуації у них збережеться.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: карантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
Усі новини...
Реклама: