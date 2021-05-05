Вірастюка не зареєстрували нардепом

Центральна виборча комісія не підтримала реєстрацію народним депутатом кандидата від партії "Слуга народу" Василя Вірастюка.

Джерело: засідання ЦВК

Деталі: Зокрема, під час засідання було зазначено, що в комісії відсутні правові підстави для реєстрації Вірастюка нардепом через рішення Верховного Суду, який скасував протокол ЦВК про визнання його переможцем на виборах.

Постанову про відмову реєструвати Вірастюка нардепом підтримали всі присутні на засідання члени ЦВК – 12 осіб.

В комісії зазначили, що наразі шукають можливі правові шляхи вирішення ситуації, яка склалась.

Що передувало: Ввечері 1 травня Велика палата Верховного суду визнала протиправним та скасувала протокол Центральної виборчої комісії, яким кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка визнано переможцем в окрузі 87 на Івано-Франківщині.

Передісторія: