Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Захист від РФ: США активно розглядають надання Україні систем ПВО

П'ятниця, 7 травня 2021, 08:56

Сполучені Штати думають над тим, яке додаткове озброєння  надати Україні для захисту від російської агресії.

Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю "Радіо Свобода"

Деталі: Журналістка нагадала Блінкену про дві нещодавні заяви від представників керівництва України. Одна стосувалася прохання до США надати Україні системи протиповітряної оборони та антиснайперські технології, друга – ідеї, що США мали б розмістити в Україні зенітні ракетні комплекси Patriot.

З огляду на вище сказане вона запитала держсекретаря, чи розглядають США можливість надання Україні чогось із вище переліченого.

Пряма мова Блінкена: "Звичайно, ми розглянемо будь-який запит. Тут ключовим партнером України є Пентагон. Зараз ми думаємо над тим, яка додаткова допомога – крім тієї дуже значної допомоги, яку ми вже надали, зокрема оснащення, – була б корисною для України саме зараз. Це питання на стадії активного розгляду".

Теми: СШАУкраїназброя


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини четверга і ночі: пов’язана зі “слугами” мережа ботів, Блінкен і Зеленський

Індія побила власний COVID-рекорд з кількості нових хворих

Ветеран АТО Пекельний, на якого напали п’ятеро: Взяв ніж, щоб налякати

Генсек ООН: Концентрація вуглекислого газу сягнула максимуму за 3 млн років

25 людей загинули в перестрілці поліції та наркоторговців у Ріо-де-Жанейро

Facebook видалив мережу акаунтів, пов’язану зі “Слугою народу”

Усі новини...
США
США сигналізували готовність допомогти Україні з вакцинами – МЗС
Блінкен дав оцінку своєму візиту в Україну
Шестикласниця американської школи відкрила стрілянину — троє поранених
Останні новини
08:56
Захист від РФ: США активно розглядають надання Україні систем ПВО
08:53
США сигналізували готовність допомогти Україні з вакцинами – МЗС
08:28
COVID-19 підтвердили у 8 тисяч осіб: 3 тисячі людей госпіталізували
08:25
Блінкен дав оцінку своєму візиту в Україну
08:00
Головні новини четверга і ночі: пов’язана зі “слугами” мережа ботів, Блінкен і Зеленський
07:00
Індія побила власний COVID-рекорд з кількості нових хворих
06:10
Шестикласниця американської школи відкрила стрілянину — троє поранених
05:42
Австралія поновить повернення своїх громадян з Індії після шквалу критики
05:14
Ветеран АТО Пекельний, на якого напали п’ятеро: Взяв ніж, щоб налякати
04:11
Генсек ООН: Концентрація вуглекислого газу сягнула максимуму за 3 млн років
Усі новини...