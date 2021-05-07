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Захист від РФ: США активно розглядають надання Україні систем ППО

П'ятниця, 7 травня 2021, 08:56
Захист від РФ: США активно розглядають надання Україні систем ППО

Сполучені Штати думають над тим, яке додаткове озброєння  надати Україні для захисту від російської агресії.

Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю "Радіо Свобода"

Деталі: Журналістка нагадала Блінкену про дві нещодавні заяви від представників керівництва України. Одна стосувалася прохання до США надати Україні системи протиповітряної оборони та антиснайперські технології, друга – ідеї, що США мали б розмістити в Україні зенітні ракетні комплекси Patriot.

З огляду на вище сказане вона запитала держсекретаря, чи розглядають США можливість надання Україні чогось із вище переліченого.

Пряма мова Блінкена: "Звичайно, ми розглянемо будь-який запит. Тут ключовим партнером України є Пентагон. Зараз ми думаємо над тим, яка додаткова допомога – крім тієї дуже значної допомоги, яку ми вже надали, зокрема оснащення, – була б корисною для України саме зараз. Це питання на стадії активного розгляду".

Передісторія: У четвер відбувся візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до України.

Зеленський обговорив з ним питання Донбасу, "Північного потоку-2" та реформ в Україні. Водночас Ентоні Блінкен наголосив на важливості боротьби з корупцією для подальшого просування реформ в Україні.

Окрім того, відбулася зустріч держсекретаря США, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та голів депутатських фракцій.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАУкраїназброя
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