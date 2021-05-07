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Дев'ять футбольних клубів "Суперліги" покаялись перед УЄФА і отримали покарання

П'ятниця, 7 травня 2021, 23:35

Дев'ять із 12 футбольних клубів, які брали участь в проєкті так званої "Суперліги", представили УЄФА "Декларацію про клубні зобов'язання", якою висловили свою вірність клубним турнірам спілки і національним клубним турнірам.

Джерело: сайт УЄФА

Деталі: УЄФА провів засідання робочої групи виконкому з надзвичайних ситуацій. Вона взяла до уваги дух і зміст "Декларації про клубні зобов'язання" і вирішила затвердити ряд дій, заходів і зобов'язань, запропонованих клубами. УЄФА і дев'ять клубів обговорили і підписали формальну угоду про реінтеграцію та участь цих клубів у клубних турнірах УЄФА. Відзначається, що затверджені заходи реінтеграції не підлягають перегляду.

Зокрема дев'ять клубів ( "Арсенал", "Атлетіко", "Інтер", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Мілан", "Тоттенхем" і "Челсі") визнають і погоджуються, що проект "Суперліги" був помилкою, і вибачаються перед уболівальниками, національними асоціаціями, національними лігами, іншими європейськими клубами і УЄФА. Вони також усвідомлюють, що проєкт не був би затверджений відповідно до статуту та регламенту УЄФА.

Зазначено зокрема, що кожен клуб, що розкаявся, "як жест доброї волі разом з іншими клубами зробить загальне пожертвування на суму 15 мільйонів євро, яке піде на розвиток дитячо-юнацького та масового футболу в локальних спільнотах по всій Європі, в тому числі у Великій Британії" .

Команди погоджуються також на п'ятивідсоткове скорочення призових за участь в одному сезоні клубних турнірів УЄФА і на перерозподіл цих коштів.

Вони дають згоду на істотні штрафи, які будуть накладені, якщо клуби захочуть взяти участь в подібних несанкціонованих турнірах (100 мільйонів євро), або порушать умови "Декларації про клубні зобов'язання" (50 мільйонів євро).

Що стосується майбутнього, всі клуби повністю підтримують реформи єврокубків з 2024 року. Вказано, що на прохання клубів, УЄФА звернеться до відповідних національних асоціацій і національні ліги, щоб ці організації прийняли до уваги дух, зміст і мету зобов'язань, які ці клуби дали УЄФА.

УЄФА залишила за собою право вжити щодо клубів, які не покинули так звану "Суперлігу" (а це "Реал", "Барселона" і "Ювентус"), будь-які дії, які вважає за доцільне. Справа буде передана на розгляд у належні дисциплінарні інстанції УЄФА.

Передісторія: 

  • У ніч із 18 на 19 квітня було оголошено про створення Суперліги, до якої увійшли 12 топ-клубів Європи, загалом у турнірі передбачалася участь 20 найкращих клубів Європи. Участь у турнірі підтвердили: "Реал", "Барселона", "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Мілан", "Арсенал", "Челсі", "Атлетіко", "Інтер" і "Тоттенхем".
  • Футбольна спільнота у своїй більшості виступила проти цього проєкту, засудили турнір також усі європейські федерації разом з ФІФА та УЄФА.
  • 20 квітня 6 англійських клубів оголосили про вихід із Суперліги: "Манчестер Сіті", "Челсі", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ліверпуль", "Тоттенхем".
  • Згодом ще 3 клуби відмовились від участі в Суперлізі, що, дало підставу деяким оглядачам відзначити, що Суперліга померла, щойно народившись.
  • Президент мадридського "Реала" і нещодавно створеної Суперліги Флорентіно Перес та каталонська "Барселона" скаржилися, що УЄФА на них тисне, але визнавати факт "смерті" Суперліги не поспішають.

Українська правда
Теми: футбол


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