Дев'ять футбольних клубів "Суперліги" покаялись перед УЄФА і отримали покарання

Дев'ять із 12 футбольних клубів, які брали участь в проєкті так званої "Суперліги", представили УЄФА "Декларацію про клубні зобов'язання", якою висловили свою вірність клубним турнірам спілки і національним клубним турнірам.

Джерело: сайт УЄФА

Деталі: УЄФА провів засідання робочої групи виконкому з надзвичайних ситуацій. Вона взяла до уваги дух і зміст "Декларації про клубні зобов'язання" і вирішила затвердити ряд дій, заходів і зобов'язань, запропонованих клубами. УЄФА і дев'ять клубів обговорили і підписали формальну угоду про реінтеграцію та участь цих клубів у клубних турнірах УЄФА. Відзначається, що затверджені заходи реінтеграції не підлягають перегляду.

Зокрема дев'ять клубів ( "Арсенал", "Атлетіко", "Інтер", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Мілан", "Тоттенхем" і "Челсі") визнають і погоджуються, що проект "Суперліги" був помилкою, і вибачаються перед уболівальниками, національними асоціаціями, національними лігами, іншими європейськими клубами і УЄФА. Вони також усвідомлюють, що проєкт не був би затверджений відповідно до статуту та регламенту УЄФА.

Зазначено зокрема, що кожен клуб, що розкаявся, "як жест доброї волі разом з іншими клубами зробить загальне пожертвування на суму 15 мільйонів євро, яке піде на розвиток дитячо-юнацького та масового футболу в локальних спільнотах по всій Європі, в тому числі у Великій Британії" .

Команди погоджуються також на п'ятивідсоткове скорочення призових за участь в одному сезоні клубних турнірів УЄФА і на перерозподіл цих коштів.

Вони дають згоду на істотні штрафи, які будуть накладені, якщо клуби захочуть взяти участь в подібних несанкціонованих турнірах (100 мільйонів євро), або порушать умови "Декларації про клубні зобов'язання" (50 мільйонів євро).

Що стосується майбутнього, всі клуби повністю підтримують реформи єврокубків з 2024 року. Вказано, що на прохання клубів, УЄФА звернеться до відповідних національних асоціацій і національні ліги, щоб ці організації прийняли до уваги дух, зміст і мету зобов'язань, які ці клуби дали УЄФА.

УЄФА залишила за собою право вжити щодо клубів, які не покинули так звану "Суперлігу" (а це "Реал", "Барселона" і "Ювентус"), будь-які дії, які вважає за доцільне. Справа буде передана на розгляд у належні дисциплінарні інстанції УЄФА.

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