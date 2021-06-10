Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден обіцяє заявити Путіну про неприпустимість порушення суверенітету демократичних країн

Четвер, 10 червня 2021, 01:40
Байден обіцяє заявити Путіну про неприпустимість порушення суверенітету демократичних країн

Президент Сполучених Штатів Джо Байден, який прибув у середу ввечері у Великобританію, повідомив, що має намір заявити на переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним про неприпустимість порушення тим чи іншим чином суверенітету інших країн.

Джерело: Байден, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Я повідомлю, що порушення суверенітету демократичних країн не залишаться без наслідків. Це стосується подій в США, Європі, інших частинах світу".

Деталі: Байден зазначив, що США не шукають конфлікту з РФ, "проте США дадуть рішучу відповідь, якщо Росія своїми діями буде наносити нам шкоди", – додав президент.

Також Байден зазначив, що ясно дасть зрозуміти російському колезі, що "не варто сумніватися в рішучості США захищати наші головні цінності, наші стратегічні інтереси".

Байден вчергове повторив, що хоче налагодити "стабільні і передбачувані відносини" з РФ, зокрема, налагодивши діалог з питання стратегічної стабільності.

"Я дуже серйозно ставлюся до відповідальності, яку несу з цього питання", – сказав президент США.

Нагадаємо: Президент США Джо Байден та президент Росії Владімір Путін проведуть переговори 16 червня у Женеві на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро.

Байден виклав свій план, з яким хоче відвідати саміти G7 та НАТО, а також зустрітися з керівництвом ЄС, після чого провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Українська правда" у Threads

Теми: БайденПутінСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Байден
Майже половина американців хоче молодшого президента, ніж Байден та Трамп
Байден був проти призначення Воллеса генсеком НАТО через F-16 для України - ЗМІ
Байден наполягає, щоби наступним генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляєн – ЗМІ
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: