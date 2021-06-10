Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Байден обіцяє заявити Путіну про неприпустимість порушення суверенітету демократичних країн

Четвер, 10 червня 2021, 01:40

Президент Сполучених Штатів Джо Байден, який прибув у середу ввечері у Великобританію, повідомив, що має намір заявити на переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним про неприпустимість порушення тим чи іншим чином суверенітету інших країн.

Джерело: Байден, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Я повідомлю, що порушення суверенітету демократичних країн не залишаться без наслідків. Це стосується подій в США, Європі, інших частинах світу".

Деталі: Байден зазначив, що США не шукають конфлікту з РФ, "проте США дадуть рішучу відповідь, якщо Росія своїми діями буде наносити нам шкоди", – додав президент.

Також Байден зазначив, що ясно дасть зрозуміти російському колезі, що "не варто сумніватися в рішучості США захищати наші головні цінності, наші стратегічні інтереси".

Байден вчергове повторив, що хоче налагодити "стабільні і передбачувані відносини" з РФ, зокрема, налагодивши діалог з питання стратегічної стабільності.

"Я дуже серйозно ставлюся до відповідальності, яку несу з цього питання", – сказав президент США.

Нагадаємо: Президент США Джо Байден та президент Росії Владімір Путін проведуть переговори 16 червня у Женеві на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро.

Байден виклав свій план, з яким хоче відвідати саміти G7 та НАТО, а також зустрітися з керівництвом ЄС, після чого провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

Теми: БайденПутінСШАРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

COVID: Україна 42-га у світі за поширенням і 5-та в Європі за добовою смертністю

Кулеба в Берліні назвав політичним рішення Німеччини не постачати зброю в Україну

"Змахує на теорію і практику нацистської Німеччини" – Путін про законопроєкт Зеленського

Путін порахував, скільки часу до РФ буде летіти ракета, якщо Україна стане членом НАТО

Чернівецький осередок "Голосу" вимагає виключити Кіру Рудик із партії, яку вона очолює

У суді у справі МН17 оприлюднили нові розмови бойовиків про "Бук"

Усі новини...
Байден
Байден і Путін проведуть переговори в Женеві на віллі XVIII століття
Байден продовжив дію санкцій проти Білорусі
Блінкен розповів, чого США очікують від України перед зустріччю Байдена і Зеленського
Останні новини
08:00
Головні новини середи і ночі: "зелена" Україна, проблеми з "Голосом"
07:50
Окупанти на Донбасі обстріляли позиції ЗСУ з кулеметів і гранатометів
07:34
JBS заплатив хакерам $11 мільйонів викупу
07:14
Байден і Меркель обговорять "Північний потік-2" – Білий дім
06:33
COVID: Україна 42-га у світі за поширенням і 5-та в Європі за добовою смертністю
05:40
У Південній Кореї загинули 9 людей, коли 5-поверховий будинок обвалився на автобус
04:37
Тихановська закликала США розширити санкції проти режиму Лукашенка
03:38
Парламент Албанії оголосив імпічмент президенту
02:53
Понад 8 тисяч військових ООС отримали обидва щеплення від коронавірусу
02:18
Кулеба в Берліні назвав політичним рішення Німеччини не постачати зброю в Україну
Усі новини...