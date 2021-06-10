Байден обіцяє заявити Путіну про неприпустимість порушення суверенітету демократичних країн

Президент Сполучених Штатів Джо Байден, який прибув у середу ввечері у Великобританію, повідомив, що має намір заявити на переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним про неприпустимість порушення тим чи іншим чином суверенітету інших країн.

Джерело: Байден, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Я повідомлю, що порушення суверенітету демократичних країн не залишаться без наслідків. Це стосується подій в США, Європі, інших частинах світу".

Деталі: Байден зазначив, що США не шукають конфлікту з РФ, "проте США дадуть рішучу відповідь, якщо Росія своїми діями буде наносити нам шкоди", – додав президент.

Також Байден зазначив, що ясно дасть зрозуміти російському колезі, що "не варто сумніватися в рішучості США захищати наші головні цінності, наші стратегічні інтереси".

Байден вчергове повторив, що хоче налагодити "стабільні і передбачувані відносини" з РФ, зокрема, налагодивши діалог з питання стратегічної стабільності.

"Я дуже серйозно ставлюся до відповідальності, яку несу з цього питання", – сказав президент США.

Нагадаємо: Президент США Джо Байден та президент Росії Владімір Путін проведуть переговори 16 червня у Женеві на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро.

Байден виклав свій план, з яким хоче відвідати саміти G7 та НАТО, а також зустрітися з керівництвом ЄС, після чого провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.