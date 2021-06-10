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Байден обещает заявить Путину о недопустимости нарушения суверенитета демократических стран

Четверг, 10 июня 2021, 01:40

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, прибывший в среду вечером в Великобританию, сообщил, что намерен заявить на переговорах с президентом России Владимиром Путиным о недопустимости нарушения тем или иным образом суверенитета других стран.

Источник: Байден, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Я сообщу, что нарушение суверенитета демократических стран не останутся без последствий. Это касается событий в США, Европе, других частях света".

Детали: Байден отметил, что США не ищут конфликта с РФ, "однако дадут решительный ответ, если Россия своими действиями будет наносить нам урон", – добавил президент.

Также Байден отметил, что ясно даст понять российскому коллеге, что "не стоит сомневаться в решимости США защищать наши главные ценности, наши стратегические интересы".

Байден в очередной раз повторил, что хочет наладить "стабильные и предсказуемые отношения" в РФ, в частности, наладив диалог по вопросу стратегической стабильности.

"Я очень серьезно отношусь к ответственности, которую несу по этому вопросу", – сказал президент США.

Напомним: Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин проведут переговоры 16 июня в Женеве на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро.

Байден обнародовал свой план, с которым хочет посетить саммиты G7 и НАТО, а также встретиться с руководством ЕС, после чего провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Темы: БайденПутинСШАРосcия


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