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JBS заплатив хакерам $11 мільйонів викупу

Четвер, 10 червня 2021, 07:34

Найбільший у світі виробник м'яса, бразильський концерн JBS заплатив хакерам після кібератаки викуп розміром 11 мільйонів доларів.

Джерело: гендиректор, що входить в концерн компанії з США JBS USA, Андре Ногейри, цитує DW

Пряма мова: "Це було дуже важке рішення для нашої компанії.

Проте ми вважаємо, що воно повинно бути прийняте для запобігання будь-якого потенційного ризику для наших клієнтів".

Деталі: За його даними, влада США почала розслідування, і ні дані самого підприємства, ні його клієнтів або співробітників не були скомпрометовані.

JBS - найбільша в світі м'ясопереробна компанія. Вона контролює близько 20% забійних потужностей для великої рогатої худоби та свиней США.

Передісторія:

  • У кібератаці на фірму-виробника м'ясної продукції JBS SA, штаб-квартира якої базується у Бразилії, Білий дім підозрював російських хакерів.
  • Російська кіберзлочинна група Revil (Sodinokobi) стояла за атакою на м’ясопереробну компанію JBS – так заявило ФБР.
  • В американській м’ясопереробній компанії JBS USA оголосили, що всі її глобальні об'єкти повністю готові до роботи після кібератаки, яку, як вважається, здійснили російські хакери.

Теми: хакерикібербезпека


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