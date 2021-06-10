JBS заплатил хакерам $ 11 млн выкупа

Крупнейший в мире производитель мяса, бразильский концерн JBS заплатил хакерам после кибератаки выкуп размером 11 млн долларов.

Источник: гендиректор, входящей в концерн компании из США JBS USA, Андре Ногейры, цитирует DW

Прямая речь: " Это было очень трудное решение для нашей компании.

Однако мы посчитали, что оно должно быть принято для предотвращения любого потенциального риска для наших клиентов".

Детали: По его данным, власти США начали расследование, и ни данные самого предприятия, ни его клиентов или сотрудников не были скомпрометированы.

JBS - крупнейшая в мире мясоперерабатывающая компания. Она контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней США.

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