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JBS заплатил хакерам $ 11 млн выкупа

Четверг, 10 июня 2021, 07:34

Крупнейший в мире производитель мяса, бразильский концерн JBS заплатил хакерам после кибератаки выкуп размером 11 млн долларов.

Источник: гендиректор, входящей в концерн компании из США JBS USA, Андре Ногейры, цитирует DW

Прямая речь: " Это было очень трудное решение для нашей компании.

Однако мы посчитали, что оно должно быть принято для предотвращения любого потенциального риска для наших клиентов".

Детали: По его данным, власти США начали расследование, и ни данные самого предприятия, ни его клиентов или сотрудников не были скомпрометированы.

JBS - крупнейшая в мире мясоперерабатывающая компания. Она контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней США.

Предыстория:

  • В кибератаке на фирму-производителя мясной продукции JBS SA, штаб-квартира которой базируется в Бразилии, Белый дом подозревал российских хакеров.
  • Российская киберпреступная группа Revil (Sodinokobi) стояла за атакой на мясоперерабатывающую компанию JBS - так заявило ФБР.
  • В американской мясоперерабатывающей компании JBS USA объявили, что все ее глобальные объекты полностью готовы к работе после кибератаки, которую, как считается, совершили российские хакеры.

Темы: хакерыкибербезопасность


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