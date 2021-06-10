Окупанти на Донбасі обстріляли позиції ЗСУ з кулеметів і гранатометів

За добу 9 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики тричі порушили режим припинення вогню, з початку поточної доби – один раз зривали "тишу".

Джерело: Ранкове зведення штабу ООС

Деталі: Так, у районі Новотошківського російські окупанти вели вогонь по позиціях ЗСУ зі стрілецької зброї.

Неподалік Водяного ворог обстрілював українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, у напрямку населеного пункту Раївка військові Об’єднаних сил зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

БПЛА противника вчасно був подавлений засобами РЕБ.

Станом на 7 годину ранку 10 червня зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню.

Неподалік населеного пункту Новгородське противник відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед українських військових немає.