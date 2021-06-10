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Оккупанты на Донбассе обстреляли позиции ВСУ из пулеметов и гранатометов

Четверг, 10 июня 2021, 07:50

За сутки 9 июня в районе проведения операции Объединенных сил боевики трижды нарушили режим прекращения огня, с начала текущих суток – один раз срывали "тишину".

Источник: Утренняя сводка штаба ООС

Детали: Так, в районе Новотошковского российские оккупанты вели огонь по позициям ВСУ из стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного враг обстреливал украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в направлении населенного пункта Раевка военные Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

БПЛА противника вовремя был подавлен средствами РЭБ.

По состоянию на 7:00 утра 10 июня зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Недалеко от населенного пункта Новгородское противник открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойна


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