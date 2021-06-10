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55,5 тисяч осіб щепили проти коронавірусу 9 червня – МОЗ

Четвер, 10 червня 2021, 08:50

55 573 людини щепили проти COVID-19 в Україні 9 червня: одну дозу вакцини отримали 36 498 людей, другу дозу – 19 075 людей.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Це трохи більше, ніж напередодні, коли зробили 53 161 щеплення (43 925 першою дозою і 9 236 другою дозою вакцини), але менше, ніж 29 квітня, коли було 73 376 щеплень (із них 120 – другою дозою).  

9 червня імунізацію громадян проводили 516 мобільних бригад і 616 пунктів щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 364 568 осіб, з них першу дозу отримали 1 364 566 осіб, повністю імунізовані – 180 453 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом із 24 лютого проведено 1 545 019 щеплень.

 

Станом на 10 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 666 470 людей.

Знати більше: Три місяці щеплень позаду. Чи стає Україна ближчою до колективного імунітету до коронавірусу?

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019


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