55,5 тисяч осіб щепили проти коронавірусу 9 червня – МОЗ

55 573 людини щепили проти COVID-19 в Україні 9 червня: одну дозу вакцини отримали 36 498 людей, другу дозу – 19 075 людей.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Це трохи більше, ніж напередодні, коли зробили 53 161 щеплення (43 925 першою дозою і 9 236 другою дозою вакцини), але менше, ніж 29 квітня, коли було 73 376 щеплень (із них 120 – другою дозою).

9 червня імунізацію громадян проводили 516 мобільних бригад і 616 пунктів щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 364 568 осіб, з них першу дозу отримали 1 364 566 осіб, повністю імунізовані – 180 453 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом із 24 лютого проведено 1 545 019 щеплень.

Станом на 10 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 666 470 людей.

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