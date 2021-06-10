55,5 тысячи человек привили против коронавируса 9 июня – МОЗ

55 573 человека привили против COVID-19 в Украине 9 июня: одну дозу вакцины получили 36 498 человек, вторую дозу – 19 075 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Это немного больше, чем накануне, когда сделали 53 161 прививку (43 925 первой дозой и 9 236 второй дозой вакцины), но меньше, чем 29 апреля, когда было 73 376 прививок (из них 120 – второй дозой).

9 июня иммунизацию граждан проводили 516 мобильных бригад и 616 прививочных пунктов.

С начала прививочной кампании привито 1 364 568 человек, из них первую дозу получили 1 364 566 человек, полностью иммунизированы – 180 453 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В общем с 24 февраля проведено 1 545 019 прививок.

По состоянию на 10 июня в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 666 470 человек.

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