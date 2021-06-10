США закликали Росію зупинити репресії проти Навального і його прихильників
Держдепартамент США засудив рішення Мосміськсуду Росії, який визнав "екстремістськими організаціями" три структури, пов'язані з опозиційним політиком Олексієм Навальним.
Джерело: заява Держдепу
Дослівно: "Ми засуджуємо сьогоднішнє рішення московського суду про визнання "екстремістськими" трьох організацій, пов'язаних ув'язненим опозиціонером Олексієм Навальним.
Це рішення наражає співробітників, волонтерів та тисячі прихильників по всій Росії на небезпеку кримінального переслідування і ув'язнення за здійснення основних прав людини, гарантованих конституцією Російської Федерації, і додатково обмежує можливість опозиційних кандидатів потрапити в бюлетені на вересневих виборах до Держдуми.
Цією дією Росія фактично криміналізувала один з небагатьох, що залишилися в країні, незалежних політичних рухів".
Деталі: У Держдепартаменті вважають, що таке рішення Росії свідчить про розширення репресій щодо політичної опозиції, громадянського суспільства і незалежних ЗМІ.
Там також нагадали, що сам Навальний має проблеми зі здоров'ям і перебуває у в’язниці через політично сфабриковані підстави.
Держдеп закликав негайно і беззаперечно звільнити опозиціонера.
У США нагадали, що в 2017 році в Росії визнали "екстремістською" релігійну організацію "Свідки Єгови", після чого десятки людей потрапили до в'язниці, а сотні інших зіткнулися з переслідуванням і дискримінацією за зібрання для молитов і роздачу літератури.
Держдеп закликав Росію "припинити зловживання терміном "екстремізм" щодо ненасильницьких організацій, припинити репресії щодо Навального і його прихильників і дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань щодо поваги і забезпечення прав людини і основних свобод".
Там підкреслили, що "російський народ, як і всі люди, має право вільно говорити, створювати мирні асоціації для досягнення загальних цілей, користуватися релігійною свободою і бути почутим під час вільних і справедливих виборів".
Що було раніше: 9 червня Мосміськсуд на закритому засіданні визнав Фонд боротьби з корупцією (ФБК), Фонд захисту прав громадян і "Штаби Навального" екстремістськими організаціями.
Передісторія:
- Президент Росії Володимир Путін підписав так званий закон проти Фонду боротьби з корупцією, який забороняє брати участь в різних виборах, в тому числі і президента, людям, причетним до діяльності "екстремістської" або "терористичної" організації.
- Законопроєкт був внесений до Держдуми незабаром після того, як прокуратура Москви вимагала визнати ФБК Олексія Навального екстремістською організацією. ЗМІ стали називати ініціативу "законом проти ФБК".
- Спочатку в документі йшлося про заборону брати участь тільки у виборах до Держдуми, проте до другого читання внесли поправки, які поширюють заборону на вибори всіх рівнів.