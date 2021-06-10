США призвали Россию остановить репрессии против Навального и его сторонников

Госдепартамент США осудил решение Мосгорсуда России, признавшего "экстремистскими организациями" три структуры, связанные с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

Источник: заявление Госдепа

Дословно: "Мы осуждаем сегодняшнее решение московского суда о признании "экстремистскими" трех организаций, связанных с заключённым оппозиционером Алексеем Навальным.

Это решение подвергает сотрудников, волонтеров и тысячи сторонников по всей России риску уголовного преследования и тюремного заключения за осуществление основных прав человека, гарантированных конституцией Российской Федерации, и дополнительно ограничивает возможность оппозиционных кандидатов попасть в бюллетени на сентябрьских выборах в Госдуму.

Этим действием Россия фактически криминализировала одно из немногих оставшихся в стране независимых политических движений".

Детали: В Госдепартаменте считают, что такое решение России свидетельствуют о расширении репрессий в отношении политической оппозиции, гражданского общества и независимых СМИ.

Там также напомнили, что сам Навальный имеет проблемы со здоровьем и находится в заключении по политически сфабрикованным основаниям.

Госдеп призвал к немедленному и безоговорочному освобождению оппозиционера.

В США напомнили, что в 2017 году в Росси признали "экстремистской" религиозную организацию "Свидетели Иеговы", после чего десятки людей попали в тюрьму, а сотни других столкнулись с преследованием и дискриминацией за собрания для молитв и раздачу литературы.

Госдеп призвал Россию "прекратить злоупотребление термином "экстремизм" в отношении ненасильственных организаций, прекратить репрессии в отношении Навального и его сторонников и соблюдать свои международные обязательства по уважению и обеспечению прав человека и основных свобод".

Там подчеркнули, что "русский народ, как и все люди, имеет право свободно говорить, создавать мирные ассоциации для достижения общих целей, пользоваться религиозной свободой и быть услышанным в ходе свободных и справедливых выборов".

Что было раньше: 9 июня Мосгорсуд на закрытом заседании признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан и "Штабы Навального" экстремистскими организациями.

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