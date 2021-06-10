США призвали Россию остановить репрессии против Навального и его сторонников
Госдепартамент США осудил решение Мосгорсуда России, признавшего "экстремистскими организациями" три структуры, связанные с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.
Источник: заявление Госдепа
Дословно: "Мы осуждаем сегодняшнее решение московского суда о признании "экстремистскими" трех организаций, связанных с заключённым оппозиционером Алексеем Навальным.
Это решение подвергает сотрудников, волонтеров и тысячи сторонников по всей России риску уголовного преследования и тюремного заключения за осуществление основных прав человека, гарантированных конституцией Российской Федерации, и дополнительно ограничивает возможность оппозиционных кандидатов попасть в бюллетени на сентябрьских выборах в Госдуму.
Этим действием Россия фактически криминализировала одно из немногих оставшихся в стране независимых политических движений".
Детали: В Госдепартаменте считают, что такое решение России свидетельствуют о расширении репрессий в отношении политической оппозиции, гражданского общества и независимых СМИ.
Там также напомнили, что сам Навальный имеет проблемы со здоровьем и находится в заключении по политически сфабрикованным основаниям.
Госдеп призвал к немедленному и безоговорочному освобождению оппозиционера.
В США напомнили, что в 2017 году в Росси признали "экстремистской" религиозную организацию "Свидетели Иеговы", после чего десятки людей попали в тюрьму, а сотни других столкнулись с преследованием и дискриминацией за собрания для молитв и раздачу литературы.
Госдеп призвал Россию "прекратить злоупотребление термином "экстремизм" в отношении ненасильственных организаций, прекратить репрессии в отношении Навального и его сторонников и соблюдать свои международные обязательства по уважению и обеспечению прав человека и основных свобод".
Там подчеркнули, что "русский народ, как и все люди, имеет право свободно говорить, создавать мирные ассоциации для достижения общих целей, пользоваться религиозной свободой и быть услышанным в ходе свободных и справедливых выборов".
Что было раньше: 9 июня Мосгорсуд на закрытом заседании признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан и "Штабы Навального" экстремистскими организациями.
Предыстория:
- Президент России Владимир Путин подписал так называемый закон против Фонда борьбы с коррупцией, запрещающий участвовать в разных выборах, в том числе и президента, людям, причастным к деятельности "экстремистской" или "террористической" организации.
- Законопроект был внесен в Госдуму вскоре после того, как прокуратура Москвы потребовала признать ФБК Алексея Навального экстремистской организацией. СМИ стали называть инициативу "законом против ФБК".
- Первоначально в документе шла речь о запрете участвовать только в выборах в Госдуму, однако ко второму чтению внесли поправки, распространяющие запрет на выборы всех уровней.