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У Києві за добу 216 нових хворих на коронавірус і 6 смертей

Четвер, 10 червня 2021, 11:51
У Києві за добу 216 нових хворих на коронавірус і 6 смертей
Фото КМДА

За добу 9 червня у Києві виявили 216 нових випадків коронавірусу,  6 людей померли.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова: "216 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 6 людей".

Деталі: Серед нових хворих 126 жінок віком від 18 до 96 років, 74 чоловіки віком від 21 до 95 років, 8 дівчаток віком від 2 місяців до 17 років та 8 хлопчиків від 1 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 19 хворих на коронавірус, а також 57 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (52), у Дніпровському (28) та в Оболонському (26) районах.

Всього за період пандемії у Києві уже 210 303 підтверджених випадки коронавірусу, 5 142 хворих померли, подолали вірус 190 939 мешканців столиці з них 2 408 за минулу добу.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія: 

  • За добу 7 червня у столиці підтвердили захворювання на коронавірус у 700 осіб. 
  • За добу 8 червня у столиці зареєстрували 262 нових випадки коронавірусу, 4 хворих померли.

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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