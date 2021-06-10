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В Киеве за сутки 216 новых больных коронавирусом и 6 смертей

Четверг, 10 июня 2021, 11:51
В Киеве за сутки 216 новых больных коронавирусом и 6 смертей
Фото КГГА

За сутки 9 июня в Киеве обнаружили 216 новых случаев коронавируса, 6 человек умерли.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь: "216 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 6 человек".

Детали: Среди новых больных 126 женщин в возрасте от 18 до 96 лет, 74 мужчины в возрасте от 21 до 95 лет, 8 девочек в возрасте от 2 месяцев до 17 лет и 8 мальчиков от 1 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 19 больных коронавирусом, а также 57 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (52), в Днепровском (28) и в Оболонском (26) районах.

Всего за период пандемии в Киеве уже 210 303 подтвержденных случая коронавируса, 5 142 больных умерли, преодолели вирус 190 939 жителей столицы из них 2 408 за минувшие сутки.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Предыстория: 

  • За сутки 7 июня в столице подтвердили заболевание на коронавирус у 700 человек.
  • За сутки 8 июня в столице зарегистрировали 262 новых случая коронавируса, 4 больных умерли.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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